الإسماعيلي يتلقى إخطارا بموعد انضمام حارسه لمعسكر منتخب مصر
الجمعة، 24 ديسمبر 2021 - 16:12
كتب : ياسر الشريف
تلقى الإسماعيلي إخطارا من اتحاد الكرة المصري يخطره فيه بموعد انتظام محمد فوزي حارس الفريق إلى معسكر الفراعنة استعدادا لكأس أمم إفريقيا.
محمد فوزي
النادي : الإسماعيلي
وأشار الإسماعيلي إلى أن خطاب اتحاد الكرة حدد الـ30 من شهر ديسمبر الجاري موعدا لانضمام فوزي لمعسكر المنتخب.
وسيتحدد بعد ذلك مصير فوزي من الاستمرار مع منتخب مصر من عدمه وفقا لاختيارات كارلوس كيروش المدير الفني للفراعة للقائمة النهائية.
ويتواجد في قائمة منتخب مصر لحراسة المرمى كل من محمد الشناوي ومحمد صبحي ومحمد أبو جبل ومحمود جاد.
ويلعب منتخب مصر في المجموعة الرابعة بجوار نيجيريا والسودان غينيا بيساو.
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