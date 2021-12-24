مباشر في الدوري - كليوباترا (2) (2) المقاولون.. جوووووووول باسم مرسي
الجمعة، 24 ديسمبر 2021 - 14:42
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة سيراميكا كليوباترا ضد المقاولون العرب اليوم الجمعة في الجولة 8 من الدوري المصري الممتاز.
اضغط هنا لتتابع المباراة دقيقة بدقيقة
—
ق74: جووووووول! باسم مرسي يسدد برأسه مسجلا هدف التعادل لكليوباترا
ق53: ركلة ركنية لصالح فريق المقاولون العرب من جهة اليمين نفذها كابوريا عن طريق كرة عرضية إلى داحل منطقة الجزاء ولكن أبعدها الدفاع عن مناطق الخطورة
ق46: نزول باسم مرسي بدلا من محمد حسن لاعب كليوباترا
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق49: جووووووول! كليوباترا يسجل الهدف الأول عن طريق لشادي حسين الذي لمس الكرة قبل دخولها الشباك بعد تمريرة بالرأس من زميله محمود البدري إثر ركلة حرة
ق42: طرد محمد سمير لاعب المقاولون بعد تسببه في سقوط مهاجم كليوباترا قبل منطقة الجزاء مباشرة والأخير يركض للحاق بالكرة الممررة من زميله
ق30: جووووووول! نياس يسجل الهدف الثاني للمقاولون بظهره إثر ركلة حرة
ق27: جووووووول! مامادو نياس يسجل الهدف الأول للمقاولون بعد انطلاقة مميزة قبل أن يسدد الكرة من فوق حارس المرمى لتسكن الشباك
ق7: هجمة خطير لصالح فريق سيراميكا مررها محمد إبراهيم بشكل قوي لم يقدر شادي حسين على ترويضها فوصلت سهلة للحارس محمود أبو السعود
بداية المباراة