مباشر في إسبانيا - بلباو (1) (2) ريال مدريد.. جوووووووول تقليص الفارق
الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 - 22:07
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أتليتك بلباو في الجولة 21 من الدوري الإسباني.
ويحتل ريال مدريد المركز الأول برصيد 43 نقطة بفارق 5 نقاط عن إشبيلية.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.
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ق 10: جوووول تقليص الفارق أوثان سانشانت بتسديدة قوية يسجل هدف تقليص الفارق
ق 7: جووووول ثااااني.. بنزيمة والهدف الثاني للملكي عن طريق بنزيمة مستغلا كرة عائدة من المدافع بشكل خاطئ.
ق 4: جوووول أوووول لريال مدريد.. كريم بنزيمة يسجل الأول بتسديدة مقوسة رائعة على يسار الحارس من داخل المنطقة.
ق 2: تسديدة أرضية على طريقة كروس من الألماني سهلة في يد الحارس.
بداية اللقاء