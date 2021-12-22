مباشر في إسبانيا - بلباو (1) (2) ريال مدريد.. جوووووووول تقليص الفارق

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 - 22:07

كتب : FilGoal

فريق ريال مدريد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أتليتك بلباو في الجولة 21 من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الأول برصيد 43 نقطة بفارق 5 نقاط عن إشبيلية.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

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ق 10: جوووول تقليص الفارق أوثان سانشانت بتسديدة قوية يسجل هدف تقليص الفارق

ق 7: جووووول ثااااني.. بنزيمة والهدف الثاني للملكي عن طريق بنزيمة مستغلا كرة عائدة من المدافع بشكل خاطئ.

ق 4: جوووول أوووول لريال مدريد.. كريم بنزيمة يسجل الأول بتسديدة مقوسة رائعة على يسار الحارس من داخل المنطقة.

ق 2: تسديدة أرضية على طريقة كروس من الألماني سهلة في يد الحارس.

بداية اللقاء

في إسبانيا الدوري الإسباني ريال مدريد
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