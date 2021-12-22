مباشر في إسبانيا - بلباو (1) (2) ريال مدريد.. بداية الشوط الثاني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أتليتك بلباو في الجولة 21 من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الأول برصيد 43 نقطة بفارق 5 نقاط عن إشبيلية.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 10: جوووول تقليص الفارق أوثان سانشانت بتسديدة قوية يسجل هدف تقليص الفارق

ق 7: جووووول ثااااني.. بنزيمة والهدف الثاني للملكي عن طريق بنزيمة مستغلا كرة عائدة من المدافع بشكل خاطئ.

ق 4: جوووول أوووول لريال مدريد.. كريم بنزيمة يسجل الأول بتسديدة مقوسة رائعة على يسار الحارس من داخل المنطقة.

ق 2: تسديدة أرضية على طريقة كروس من الألماني سهلة في يد الحارس.

بداية اللقاء