مباشر السوبر الإفريقي – الأهلي (0) - (1) الرجاء.. أحداد هدف أول

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 - 18:18

كتب : FilGoal

حسين الشحات - الأهلي والرجاء - السوبر الإفريقي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الأهلي والرجاء التي تقام اليوم الأربعاء في ملعب أحمد بن علي المونديالي في قطر في إطار كأس السوبر الإفريقي 2021.

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ق22: عرضية من أيمن أشرف لم يستطع بيرسي تاو وأفشة اللحاق بها لتمر الكرة إلى ركلة مرمى.

ق20: بيرسي تاو يمر من حارس الرجاء ولكن الكرة ذهبت لركلة مرمى.

ق16: هجمة أخرى خطيرة من الرجاء أنهاها عبد الجليل جبيرا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء من الناحية اليسرى حولها الشناوي بقدمه لركلة ركنية.

ق15: تسديدة قوية من حسين الشحات ارتدت من حارس الرجاء وشتتها الدفاع المغربي سريعا.

ق14: هجمة مرتدة سريعة من الناحية اليسرى أنهاها عبد الإله مدكور بتسديدة ارتطمت الكرة بقدم معلول لتمر من الشناوي ويودعها أحداد في الشباك.

ق13: هدف أول للرجاء عن طريق حميد أحداد.

حسبما أفاد مراسل FilGoal.com في ملعب المباراة بأن مشاركة ياسر إبراهيم ليست استبدالا إذ أنها حدثت قبل انطلاق المباراة.

ياسر إبراهيم شارك مكان السولية، لكن من غير المعروف حتى الآن إن احتسب ذلك كاستبدال أم أنه بدأ كأساسي.

انطلاق المباراة والأهلي يخوضها بـ10 لاعبين.

قبل انطلاق المباراة إصابة عمرو السولية والجهاز الطبي يطلب استبداله.

الأهلي الرجاء السوبر الإفريقي
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