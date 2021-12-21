مباشر في إسبانيا - إشبيلية (1) - (1) برشلونة.. جووول التعادل

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 - 22:09

كتب : FilGoal

فريق برشلونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية لمباراة إشبيلية وبرشلونة المؤجلة من الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

لمتاعبة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

د44. جووووول التعادل عن طريق أراوخو برأسية بعد ركلة ركنية

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د31. جوووول أول لإشبيلية عن طريق باو جوميز من تسديدة أرضية

د29. ياسين بونو يتصدى لتسديدة من ديمبيلي

د27. تسديدة قريبة من رافا مير

د22. هدف ملغي لإشبيلية لوجود حالة تسلل

د17 تسديدة من جوتجلا تتحول إلى ركنية

د7. رأسية من جوتلا فوق المرمى

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

برشلونة إشبيلية الدوري الإسباني
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