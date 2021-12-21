انتهت في إسبانيا - إشبيلية (1) - (1) برشلونة.. تعادل في مصلحة الغريم

رئيس سيلتا فيجو لـ في الجول: نحتفظ بذكريات مذهلة مع ميدو.. وأتمنى صعود منافسنا الأزلي

تحديد موعد كلاسيكو الدور الثاني بين ريال مدريد وبرشلونة

عودة بيكيه واستمرار غياب ديباي عن قائمة برشلونة لمواجهة نابولي

موندو: برشلونة واثق في ضم أزبيليكويتا على الرغم من حق تشيلي في الاحتفاظ به

سبورت: ديبالا يرغب في الانضمام لـ برشلونة

حوار - أوباميانج: سيكون من الشرف لي أن ألعب بجوار هالاند.. وأخبرت ديمبيلي بأن يبقى في برشلونة

سبورت: راموس كان يطلب المساواة مع بيكيه في كل عقد يوقعه مع ريال مدريد

لاعب فالنسيا: برشلونة تطور كثيرا.. ولن نتأهل إلى أوروبا بذلك الأداء