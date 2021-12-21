على الرغم من تأجيل المباراة.. أودينيزي يحضر إلى ملعب مواجهة سالرينيتانا

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 - 19:59

كتب : FilGoal

فريق أودينيزي

على الرغم من تأجيل مباراة أودينيزي مع سالارانتينا في الجولة الـ 19 من الدوري الإيطالي إلا الأول قد أعلن تشكيله وقرر حضور اللاعبين إلى المباراة.

ما حدث من البداية كان قرار بتأجيل المباراة بسبب وجود حالات إصابة بفيروس كورونا من صفوف فريق سالارانتينا مما جعل السلطات الصحية في إيطاليا تمنع الفريق من السفر لخوض المباراة.

ولكن قبل المباراة بمدة قصير أعلن نادي أودينيزي تشكيل المباراة بشكل طبيعي مع حضور الفريق إلى أرض الملعب، معللين القرار بأن التأجيل لم يأتي من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ولكن من السلطات الصحية وهو ما لا يؤجل المباراة بشكل رسمي.

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وعلى الجانب الآخر فإن الفريق الضيف لم يتمكن من السفر وحضور المباراة، لذلك سينتظر الحكم المدة القانونية بانتظار حضور الفريق قبل إطلاق صافرته بإلغاء المباراة.

وسيطالب أودينيزي باحتساب المباراة لصالحه بعد عدم حضور سالارانتينا للمباراة بعد عدم صدور قرار رسمي من الاتحاد الإيطالي بإلغاء المباراة.

الواقعة تذكرنا بمباراة يوفنتوس ونابولي في الموسم الماضي والتي سارت بنفس السيناريو وقرر التحاد الإيطالي احتساب النقاط إلى يوفنتوس قبل أن يقرر فيما بعد إقامة المباراة في توقيت آخر.

أودينيزي يحتل حاليا المركز الـ 14 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 20 نقطة، بينما يحتل سالارانتينا المركز الأخير برصيد 8 نقاط.

أويدينيزي ساليرنيتانا الدوري الإيطالي
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