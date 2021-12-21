تشكيل الزمالك – رزاق سيسيه أساسي لأول مرة.. وعمر السعيد يقود الهجوم ضد المقاولون

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 - 19:19

كتب : FilGoal

رزاق سيسيه - الزمالك

دفع باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك برزاق سيسيه في تشكيل فريقه الأساسي لأول مرة خلال الموسم الجاري أمام المقاولون العرب.

ويحل الزمالك ضيفا على المقاولون لملاقاته في ملعب الجبل الأخضر اليوم الثلاثاء في سابع جولات الدوري المصري.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

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في حراسة المرمى: محمد عواد

في الدفاع: عبد الله جمعة- محمد عبد الغني- محمود علاء- حازم إمام

في الوسط الدفاعي: طارق حامد- إمام عاشور

في الوسط الهجومي: أشرف بنشرقي- رزاق سيسيه- مصطفى فتحي

في الهجوم: عمر السعيد

ويجلس على مقاعد البدلاء محمد أبو جبل وحسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي ومحمود عبد العزيز "زيزو" وحمدي علاء وإسلام جابر ومحمد أوناجم ومصطفى فتحي وأيمن حفنى.

وبعد إعلان التشكيل بتواجد يوسف إبراهيم "أوباما" أجرى كارتيرون تبديلا لإصابة اللاعب وشارك بدلا منه مصطفى فتحي.

الزمالك المقاولون العرب في الدوري
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