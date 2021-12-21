في غياب بيليات.. 30 لاعبا في قائمة زيمبابوي الأولية لكأس أمم إفريقيا

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 - 18:51

كتب : FilGoal

منتخب زيمبابوي

أعلن نورمان مابيزا مدرب منتخب زيمبابوي قائمة أولية من 30 ليخوض بها فريقه كأس أمم إفريقيا 2021.

وسيعلن مابينزا القائمة النهائية والتي ستضم 23 لاعبا في يوم 21 ديسمبر المقبل.

وخلت القائمة من خاما بيليات نجم منتخب زيمبابوي السابق والذي أعلن اعتزاله اللعب دوليا مؤخرا.

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وجاءت القائمة بالكامل كالآتي

الحراس: بيتروس مهاري - مارتن مابيسا - تالبيرت تشومبا - تايمون مفولا

الدفاع: بيتر مودوا - أليس موديمو - تاكودزا تيشمويموي - جوردان زيمورا - تابيوا سيباندا - جودنووس مورويرا - فرانك مكارتي - جيرالد تاكوارا - تيناج هاديبي - بروس كانجوا - أونيسمور بهاسيرا

الوسط: تيمبتيشن تشيونجا - كيلفن مادزنوجوي - بيل أنطونيو - ثاباني كاموسوكو - نيفير تيجيري - كوداكواشي ماهاتشي - ستيفارد مهالانجا - إسماعيل وادي - باناشي موتيمبانيوكا

الهجوم: أدميرال موسكوي - كنوكس موتيزوا - برينس دوبي - دافيد مويو - نوليدج موسونا - تينوتيندا كاتيويري

ومن المنتظر أن تبدأ البطولة التي ستقام في الكاميرون يوم 9 يناير المقبل.

وأوقعت القرعة منتخب زيمبابوي في المجموعة الثانية بجانب كل من السينغال وغينيا ومالاوي.

كأس أمم إفريقيا 2021 منتخب زيمبابوي
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