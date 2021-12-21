مصطفى محمد أساسي في مواجهة أضنة ديمرسبور بالدوري الركي

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 - 18:00

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - جالاتا سراي

دفع فاتح تريم المدير الفني لجالاتا سراي بمصطفى محمد في التشكيل الأساسي الذي يستعد لملاقاة أضنة ديمرسبور اليوم الثلاثاء.

مصطفى محمد

النادي : جالاتا سراي

جالاتا سراي

ويحل جالاتا سراي ضيفا على أضنة ديمرسبور في ملعب 5 أوتشاك في إطار الجولة 18 من الدوري التركي.

ويحتل جالاتا سراي المركز الـ11 برصيد 24 قكة.

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فيما يأتي أضنة ديمرسبور سابعا بـ26 نقطة.

وخلال الموسم الجاري شارك مصطفى محمد في 26 مباراة في كل البطولات مع جالاتا سراي سجل خمسة أهداف وصنع هدفا وحيدا.

جالاتا سراي مصطفى محمد
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