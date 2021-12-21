استراحة في الدوري - بيراميدز (2) - (0) طلائع الجيش.. نهاية الشوط الأول

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 - 17:16

كتب : FilGoal

هدف بيراميدز الثاني في شباك طلائع الجيش - علي جبر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز ضد طلائع الجيش في الجولة السابعة من الدوري المصري.

وتقام المباراة في استاد الدفاع الجوي، في وقت يحتل فيه بيراميدز المركز الثاني بـ 13 نقطة ويقبع فيه طلائع الجيش في المركز الـ 16 بـ 5 نقاط.

طالع تشكيل الفريقين وتابع المباراة لحظة بلحظة

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نهاية الشوط الأول

ق32: والثااااني يأتي سريعا.. إبراهيم عادل أيضا بعرضية رائعة يقابلها علي جبر في سقف شبكة محمد بسام.

ق29: إبراهيم عادل ينطلق ويمرر عرضية لرمضان الذي يمهدها لوادي جوووووول

ق26: إنذار على مصطفى الزناري بعد تدخل قوي على وادي.

ق14: إنذار على وليد الكرتي بسبب تدخل قوي على مدافع الطلائع.

ق5: العارضة تنقذ محمد بسام وطلائع الجيش من هدف محقق. عرضية رائعة بعد اختراق أروع من رمضان صبحي قابلها محمود وادي بباطن القدم في عارضة بسام.

انطلاق المباراة

بيراميدز طلائع الجيش في الدوري
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