مباشر في الدوري - سموحة (1) (1) الإسماعيلي.. بحث عن الفوز في الدقائق الأخيرة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سموحة والإسماعيلي في الجولة السابعة من الدوري المصري.

وتقام المباراة على استاد الإسكندرية.

ويحتل سموحة المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط، فيما يحتل الدراويش المركز قبل الأخير برصيد نقطتين.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: جووول الإسماعيلي.. شكري نجيب يسدد كرة قوية في منتصف المرمى من علامة الجزاء.

ق 45: ركلة جزاء لأحمد مدبولي بعد عرقلة من رجب نبيل.

ق 43: تقنية الفيديو تلغي الهدف بداعي التسلل على محمد الشامي.

ق 42: جوووول التعادل.. محمد الشامي يسجل هدفا من متابعة لتسديدة عائدة من الهاني سليمان.

ق 32: جوووول سموحة الأول.. ركنية من عبد الكبير الوادي يرتقي لها خالد عبد الفتاح أعلى من الجميع وبرأسية يسجل هدف التقدم.

ق 15: هدوء في أرضية الملعب بين الفريقين في ظل غزارة الأمطار.

بداية اللقاء