استراحة في الدوري - سموحة (1) (1) الإسماعيلي.. نهاية الشوط الأول
الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 - 14:37
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سموحة والإسماعيلي في الجولة السابعة من الدوري المصري.
وتقام المباراة على استاد الإسكندرية.
ويحتل سموحة المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط، فيما يحتل الدراويش المركز قبل الأخير برصيد نقطتين.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.
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نهاية الشوط الأول
ق 45+2: جووول الإسماعيلي.. شكري نجيب يسدد كرة قوية في منتصف المرمى من علامة الجزاء.
ق 45: ركلة جزاء لأحمد مدبولي بعد عرقلة من رجب نبيل.
ق 43: تقنية الفيديو تلغي الهدف بداعي التسلل على محمد الشامي.
ق 42: جوووول التعادل.. محمد الشامي يسجل هدفا من متابعة لتسديدة عائدة من الهاني سليمان.
ق 32: جوووول سموحة الأول.. ركنية من عبد الكبير الوادي يرتقي لها خالد عبد الفتاح أعلى من الجميع وبرأسية يسجل هدف التقدم.
ق 15: هدوء في أرضية الملعب بين الفريقين في ظل غزارة الأمطار.
بداية اللقاء