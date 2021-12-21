استراحة في الدوري - سموحة (1) (1) الإسماعيلي.. نهاية الشوط الأول

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 - 14:37

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الزمالك

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سموحة والإسماعيلي في الجولة السابعة من الدوري المصري.

وتقام المباراة على استاد الإسكندرية.

ويحتل سموحة المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط، فيما يحتل الدراويش المركز قبل الأخير برصيد نقطتين.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

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نهاية الشوط الأول

ق 45+2: جووول الإسماعيلي.. شكري نجيب يسدد كرة قوية في منتصف المرمى من علامة الجزاء.

ق 45: ركلة جزاء لأحمد مدبولي بعد عرقلة من رجب نبيل.

ق 43: تقنية الفيديو تلغي الهدف بداعي التسلل على محمد الشامي.

ق 42: جوووول التعادل.. محمد الشامي يسجل هدفا من متابعة لتسديدة عائدة من الهاني سليمان.

ق 32: جوووول سموحة الأول.. ركنية من عبد الكبير الوادي يرتقي لها خالد عبد الفتاح أعلى من الجميع وبرأسية يسجل هدف التقدم.

ق 15: هدوء في أرضية الملعب بين الفريقين في ظل غزارة الأمطار.

بداية اللقاء

الإسماعيلي سموحة الدوري المصري
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