كرة سلة - الأهلي (47)-(40) الزمالك.. الفترة الثالثة
الإثنين، 20 ديسمبر 2021 - 21:04
كتب : محمد سمير
يستضيف الأهلي فريق الزمالك ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة دوري سوبر رجال كرة السلة.
وحقق الأهلي فوزين وخسارة في أول ثلاث جولات بينما خسر الزمالك في المباريات الثلاثة.
========
40-47 سوسا يقلص الفارق ومتبقي 3:24
45-36 للأهلي بعد ثلاثية من عمرو الجندي
41-36 التقدم للأهلي ومتبقي 6:25
37-36 ثلاثية من عمرو الجندي
الفترة الثالثة
نهاية الفترة الثانية
32-32 التعادل وأخر 15 ثانية
30-30 ثلاثية رائعة من عمرو الجندي
26-22 عمرو الجندي يقلص الفارق ومتبقي 4:03
26-17 ثلاثية من تومسون تقلص النتيجة
26-14 الزمالك يفتتح الفترة بثلاثية إسلام سالم
الفترة الثانية
23-14 ثلاثية من إسلام سالم مع نهاية الفترة الأولى
17-12 عمرو الجندي يقلص النتيجة ومتبقي 2:04
17-9 لصالح الزمالك ومتبقي 2:51
15-9 أول ثلاثية للأهلي عن طريق تومسون
15-6 عمر طارق يقلص الفارق
15-4 ثلاثية من أحمد حاتم
12-2 سوسا يواصل تفوقه
9-2 ثلاثية من سوسا توسع الفارق للزمالك ومتبقي 6 دقائق
4-2 تقدم الزمالك ومتبقي 8 دقائق
الفترة الأولى
انطلاق المباراة