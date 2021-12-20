كرة طائرة - الأهلي والزمالك يختتمان الدور الأول من مرحلة التمهيدي بانتصار خامس

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 - 20:42

كتب : محمد سمير

فريق الأهلي للكرة الطائرة

واصل الأهلي والزمالك انتصاراتهما في ختام الدور الأول من المرحلة الأولى للدور التمهيدي من منافسات الدوري المصري للكرة الطائرة.

وتغلب الأهلي على سبورتنج في الجولة الخامسة بثلاثة أشواط دون مقابل.

وفاز الأهلي بنتيجة أشواط 25-21 و 25-11 و25-10.

أما الزمالك فقد نجح في تحقيق الفوز على فريق الطيران بنفس النتيجة بثلاثة أشواط دون مقابل.

وفاز الزمالك بنتيجة أشواط 25-21 و25-19 و25-17.

ويشارك 24 فريقا في دوري رجال الكرة الطائرة مقسمين على أربع مجموعات بواقع ستة فرق في المجموعة الواحدة.

وجاءت المجموعات كالآتي:

المجموعة الأولى: الأهلي - سبورتنج - هليوبوليس - إسكندرية للبترول - الزهور - الإعلاميين.

المجموعة الثانية: الزمالك - الطيران - الترسانة - الشمس - دلفي - بورسعيد.

المجموعة الثالثة: الجيش - بتروجت - القناة - مصر للبترول - طنطا - 6 أكتوبر.

المجموعة الرابعة: سموحة - الاتحاد - الداخلية - إيسترن كومباني - بني سويف - المنيا.

وتتأهل الفرق الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة من الدور التمهيدي (12 فريقا) إلى الدور قبل النهائي، ويتم تقسيم الـ 12 ناديا على مجموعتين بالنتائج التي تم تحقيقها مع الفريقين الصاعدين معه من المجموعة، ويلتقي كل فريق مع باقي الفرق التي لم يقابلها في الدور التمهيدي.

وتقام منافسات قبل النهائي في الفترة من 14 يناير إلى 31 من الشهر نفسه، ويتأهل أول أربعة أندية من المجموعتين إلى الدور النهائي ويقام بنظام دوري الدور الواحد في شهر مارس إذ يلعب كل فريق سبع مباريات.

بعد انتهاء ترتيب الفرق الثمانية الصاعدة يقام الدور الختامي من الدوري بنظام البلاي أوف، إذ يواجه صاحب المركز الأول نظيره الثامن بينما يلعب الثاني ضد السابع وهكذا وبنظام best of 3 أي الفائز في مباراتين يتأهل للدور التالي.

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