المحلة والبنك الأهلي يعطلان بعضهما عن مراكز المقدمة في الدوري المصري بالتعادل

تعادل غزل المحلة أمام البنك الأهلي بهدف لكل منهما ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري.

وعطل الفريقان بعضهما البعض عن سباق مراكز المقدمة بعد التعادل في المباراة التي أقيمت على استاد غزل المحلة.

ورفع المحلة رصيده إلى 10 نقاط في المركز السادس بينما البنك الأهلي وصل رصيده إلى 11 نقطة في المركز الخامس وبفارق نقطتين عن بيراميدز والمصري والزمالك أصحاب المراكز من الثاني إلى الرابع.

📋فادي فريد ومحمد هلال يقودان هجوم البنك الأهلي. 📋عبده يحيى يقود هجوم غزل المحلة.#في_الدوري pic.twitter.com/PQrrgZypyO — FilGoal (@FilGoal) December 20, 2021

بدأ اللقاء بسيطرة متبادلة من لاعبي الفريقين وباغت عبدة يحيى مدافعي البنك الأهلي بتسديدة قوية ولكن مرت أعلى المرمى.

وعكس هدوء اللقاء افتتح غزل المحلة التسجيل في الدقيقة 27 بتسديدة رائعة من يحيى حامد مدافع أصحاب الأرض.

واستقبل يحيى حامد تمريرة أحمد عفيفي ليسددها في أقصى الزاوية اليسرى لتسكن الشباك.

ضغط البنك الأهلي من أجل إدراك التعادل مع اعتماد لاعبي المحلة على الهجمات المرتدة.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لفريق البنك الأهلي في الدقيقة 49 من الشوط الأول بسبب لمسة يد على إيهاب سمير مدافع المحلة.

ونجح محمد هلال في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 51 ليبدأ الشوط الثاني من نقطة الصفر.

وفي الشوط الثاني كاد أحمد عفيفي أن يتقدم لأصحاب الأرض مجددا في الدقيقة 61 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن تألق محمود الزنفلي وتصدى لها بنجاح.

وحاول أحمد ياسر مهاجم البنك الأهلي بتسديدة قوية في تغيير النتيجة ولكن تصدى لها معاذ الحناوي ببسالة.

وفشل الفريقان في خطف أي هدف خلال الشوط الثاني ليعطل بعضهما البعض بالتعادل.

ويلعب البنك الأهلي مباراته المقبلة يوم الأربعاء المقبل ضد سموحة، بينما يحل غزل المحلة ضيفا على الزمالك مساء السبت ضمن مباريات الجولة الثامنة.