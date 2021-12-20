استراحة في الدوري – الاتحاد (4) - (2) كليوباترا.. المقاصة (0) - (0) إيسترن
الإثنين، 20 ديسمبر 2021 - 19:33
كتب : FilGoal
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الاتحاد السكندري X سيراميكا كليوباترا
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نهاية الشوط الأول المثير بتقدم الاتحاد بأربعة أهداف لهدفين.
ق45+4: جووووووووووول رااااابع للاتحاد عن طريق مابولولو بعدما حاول تسديد كرة زاحفة لكن لم يستطع عامر عامر التصدي له ليكمل الكرة في الشباك.
ق37: جووووووووووول شادي حسين يقلص النتيجة بهدف ثان لسيراميكا برأسية جميلة من داخل منطقة الجزاء.
ق33: جوووووووول ثااالث لزعيم الثغر عن طريق كريم الديب من ركلة جزاء.
ق30: ركلة جزاء للاتحاد بداعي لمسة يد على لاعب سيراميكا بعد تسديدة من خالد الغندور.
ق27: جووول؟ لا.. هدف ملغي لمحمود نعيم لاعب سيراميكا بداعي التسلل.
ق15: جووووووووووووووووووول يا ربااااااااااه كريم الديب يسجل الهدف الثاني للاتحاد بتسديدة رائعة جدا جدا من خارج منطقة الجزاء بيسراه.
ق14: جوووووووول التعااادل لسيراميكا برأسية ساقطة من شادي حسين بعد عرضية رائعة من عمرو الحلواني.
ق12: جوووووول أووول للاتحاد عن طريق محمد عبد السلام بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعدما تابع رأسيته المرتدة من تصدي لحارس سيراميكا.
ق6: عامر عامر يتألق ويحرم الاتحاد من هدف محقق إثر رأسية متقنة من محمد عبد السلام.
انطلاق المباراة.
مصر للمقاصة X إيسترن كومباني
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نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.
ق44: الحكم يلغي الهدف بعد مشاهدة تقنية الفيديو بسبب حدوث خطأ من لاعب المقاصة ضد نظيره في إيسترن أثناء تسديد الكرة.
ق43: جوووووووول أووول للمقاصة بتسديدة قوية من سيرجي إريك.
انطلاق المباراة.