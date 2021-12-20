انتهت في الدوري – الاتحاد (4) - (4) كليوباترا.. المقاصة (0) - (0) إيسترن

يقدم FilGoalcom تغطية حية ومباشرة لمباراتي الجولة السابعة من الدوري المصري.

الاتحاد السكندري X سيراميكا كليوباترا

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نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بأربعة أهداف لكل فريق.

ق90: 8 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق87: جووووووووووول راااابع لسيراميكا كليوباترا والتعاااادل القاااتل عن طريق إيفانز منساه.

ق67: جووووووووول ثااالث لسيراميكا كليوباترا من ركلة جزاء عن طريق محمد إبراهيم.

ق65: ركلة جزاء لسيراميكا كليوباترا بداعي عرقلة شادي حسين.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول المثير بتقدم الاتحاد بأربعة أهداف لهدفين.

ق45+4: جووووووووووول رااااابع للاتحاد عن طريق مابولولو بعدما حاول تسديد كرة زاحفة لكن لم يستطع عامر عامر التصدي له ليكمل الكرة في الشباك.

ق37: جووووووووووول شادي حسين يقلص النتيجة بهدف ثان لسيراميكا برأسية جميلة من داخل منطقة الجزاء.

ق33: جوووووووول ثااالث لزعيم الثغر عن طريق كريم الديب من ركلة جزاء.

ق30: ركلة جزاء للاتحاد بداعي لمسة يد على لاعب سيراميكا بعد تسديدة من خالد الغندور.

ق27: جووول؟ لا.. هدف ملغي لمحمود نعيم لاعب سيراميكا بداعي التسلل.

ق15: جووووووووووووووووووول يا ربااااااااااه كريم الديب يسجل الهدف الثاني للاتحاد بتسديدة رائعة جدا جدا من خارج منطقة الجزاء بيسراه.

ق14: جوووووووول التعااادل لسيراميكا برأسية ساقطة من شادي حسين بعد عرضية رائعة من عمرو الحلواني.

ق12: جوووووول أووول للاتحاد عن طريق محمد عبد السلام بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعدما تابع رأسيته المرتدة من تصدي لحارس سيراميكا.

ق6: عامر عامر يتألق ويحرم الاتحاد من هدف محقق إثر رأسية متقنة من محمد عبد السلام.

انطلاق المباراة.

مصر للمقاصة X إيسترن كومباني

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نهاية المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق44: الحكم يلغي الهدف بعد مشاهدة تقنية الفيديو بسبب حدوث خطأ من لاعب المقاصة ضد نظيره في إيسترن أثناء تسديد الكرة.

ق43: جوووووووول أووول للمقاصة بتسديدة قوية من سيرجي إريك.

انطلاق المباراة.