ديلي ميل تكشف قواعد السماح بتأجيل مباريات في الدوري الإنجليزي من عدمه

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 - 18:08

كتب : FilGoal

جرينوود - مانشستر يونايتد

تأجلت ست مباريات في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري بسبب تفشي فيروس كورونا في بعض الأندية مثل توتنام ومانشستر يونايتد.

ورفضت أندية الدوري الإنجليزي رسميا عقب اجتماع اليوم الإثنين عبر تطبيق "زووم" إمكانية تأجيل المباريات أو إيقاف الموسم كليا. (طالع التفاصيل)

وأشار التقرير إلى أنه لن يتم السماح بتأجيل أي مباراة لأي فريق إذا كان لديه 13 لاعبا متاحا لخوض المباراة بجانب حارس مرمى واحد.

وستشمل القوائم لاعبي الفريق الأول وفريق تحت 21 سنة بشرط لعب أي منهم مباراة بشكل أساسي خلال الموسم الجاري أو المنصرم مع فريقه الحالي أو السابق.

وفي حالة وجود حارس تحت 21 عاما فسيتم إدراجه في قائمة الفريق لخمس مباريات مقبلة في الـ12 شهرا المقبلين.

وتم إخبار الأندية أنه لن يتم النظر لما يسمى بالعوامل الذاتية مثل جودة اللاعبين الحاليين وخبراتهم مقارنة بغير المتاحين، فأهم شيء هو عدد اللاعبين المتاح لإقامة المباريات.

إن تم اعتبار أحد اللاعبين مصابا فقد يستفسر المسؤول الطبي من الدوري الإنجليزي بطلب تأكيد الحالة.

يجب أن تضم قائمة الفريق المسافر لخوض مباراة خارج أرضه على أكبر عدد ممكن من اللاعبين المتاحين مع إعطاء الأولوية للفريق الأول عن الشباب.

إن خاض فريق تحت 21 عاما مباراة قبل مباراة الفريق الأول بوقت قصير فسيتم احتساب اللاعبين ضمن قائمة الفريق المتاحة للعب.

سيتم اختبار اللاعبين والموظفين يوميا بما قبل المباريات بيوم واحد على أن تظهر نتائج الاختبارات صباح يوم اللقاء.

الدوري الإنجليزي كورونا
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