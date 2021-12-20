مباشر في الدوري - الجونة (0)-(1) إنبي.. وغزل المحلة (0)-(0) البنك الأهلي

تقام مباراتان ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري.

ويستضيف الجونة فريق إنبي، بينما غزل المحلة يستضيف البنك الأهلي.

ويحتل إنبي المركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط أما الجونة ففي المركز الثاني عشر بنفس الرصيد، بينما البنك الأهلي في المركز الخامس برصيد 10 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن غزل المحلة صاحب المركز السادس.

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الجونة (0)-(1) إنبي

ق5 جوووووول إبراهيم يحيى يفتتح التسجيل لإنبي

انطلاق المباراة

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غزل المحلة (0)-(0) البنك الأهلي

انطلاق المباراة

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