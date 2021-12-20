مباشر في الدوري - الجونة (0)-(1) إنبي.. وغزل المحلة (0)-(0) البنك الأهلي

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 - 17:18

كتب : FilGoal

فريق البنك الأهلي الدوري المصري

تقام مباراتان ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري.

ويستضيف الجونة فريق إنبي، بينما غزل المحلة يستضيف البنك الأهلي.

ويحتل إنبي المركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط أما الجونة ففي المركز الثاني عشر بنفس الرصيد، بينما البنك الأهلي في المركز الخامس برصيد 10 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن غزل المحلة صاحب المركز السادس.

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الجونة (0)-(1) إنبي

ق5 جوووووول إبراهيم يحيى يفتتح التسجيل لإنبي

انطلاق المباراة

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غزل المحلة (0)-(0) البنك الأهلي

انطلاق المباراة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

الدوري المصري الجونة إنبي غزل المحلة البنك الأهلي
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