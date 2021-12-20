مباشر في الدوري - الجونة (0)-(1) إنبي.. وغزل المحلة (0)-(0) البنك الأهلي
الإثنين، 20 ديسمبر 2021 - 17:18
كتب : FilGoal
تقام مباراتان ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري.
ويستضيف الجونة فريق إنبي، بينما غزل المحلة يستضيف البنك الأهلي.
ويحتل إنبي المركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط أما الجونة ففي المركز الثاني عشر بنفس الرصيد، بينما البنك الأهلي في المركز الخامس برصيد 10 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن غزل المحلة صاحب المركز السادس.
============
الجونة (0)-(1) إنبي
ق5 جوووووول إبراهيم يحيى يفتتح التسجيل لإنبي
انطلاق المباراة
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
--------------
غزل المحلة (0)-(0) البنك الأهلي
انطلاق المباراة