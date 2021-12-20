ائتلاف "إنكار الذات" يتراجع عن خوض انتخابات اتحاد الكرة

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 - 12:11

كتب : FilGoal

اتحاد الكرة المصري

أعلن محمد الطويلة رئيس نادي النجوم والذي كان ضمن أعضاء ائتلاف "إنكار الذات"، الذي أعلن الأحد ترشحه لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، تراجع القائمة عن خوض الانتخابات.

وقال في بيان رسمي:

"السادة أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة وجماهيرها، بعد توقف عامين لعدم وجود مجلس إدارة منتخب يدير الاتحاد وينهي حقبة لجان التطبيع في إدارة الكرة المصرية، ونظرا لعدم تقدم إلا قائمة واحدة للانتخابات بعد تراجع عدد من أفضل من لديهم قدرات إدارية مميزة، وحرصا مني على إتمام العرس الكروي للانتخابات بشكله الديمقراطي الجديد، ولعدم إرساء مبدأ الفوز بالتزكية، فقد بذلت جهدا كبيرا في محاولة إقناع الرجل الخلوق والقيادي المميز الوزير السابق سامح فهمي بالترشح بقائمة نظرا لما أعلمه عن قدراته القيادية وعشقه لكرة القدم".

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وأضاف "وكان سيادته متحفظا على مسألة ضيق الوقت الخاص باختيار مجموعة العمل معه، خاصة وأن معظم النجوم القادرين على العمل تحت قيادته غير مستوفين لشروط الترشح أو لاندماجهم في عمل به تعارض مصالح مع التواجد بالاتحاد. وحرصا من سيادته على آليات العمل التي يمكن أن تسفر عن نجاحات تتناسب وطموحات الجماهير، الأمر الذي دعاه لتأجيل تقديم أفكاره لصالح الكرة المصرية، حتى يتوفر له الوقت الكافي لعرضها على الجمعية العمومية والجماهير المصرية، متمنيا لمن يحالفه الحظ في الفوز بالانتخابات النجاح والتوفيق في إعادة إدارة الكرة المصرية بمجلس منتخب بإرادة الجمعية العمومية وليس لجنة مؤقتة".

وأتم "وإذ أقدر محاولة المهندس سامح فهمي إثراء الوسط الكروي بوجوده لقيادة الكرة المصرية في أول انتخابات ديمقراطية بعد توقف لمدة عامين، وأؤيد قراره وأتضامن معه في عدم خوضنا انتخابات اتحاد الكرة في هذه الدورة لحين توافر الوقت المناسب، وأتمنى للقائمة التي يحالفها التوفيق بالنجاح أن تنتهز فرصة إعادة السيادة للكرة المصرية بعودة المجالس المنتخبة، وأدعوا الجميع للتكاتف معها من أجل تحقيق آمال الجماهير. وأود أن أثني على الجهود التي بذلتها الإدارة التنفيذية للاتحاد بحسن الاعداد والتنظيم للعملية الانتخابية ، طبقا لإرادة الجمعية العمومية".

وكانت قائمة وحيدة أعلنت ترشحها لانتخابات اتحاد الكرة يترأسها جمال علام، الرئيس الأسبق للاتحاد، ومعه خالد الدرندلي كنائب، مع نجمي الكرة المصرية حازم إمام ومحمد بركات، وعامر حسين مدير لجنة المسابقات حاليا، مع محمد أبو الوفا وإيهاب الكومي وحلمي مشهور ودينا الرفاعي.

وتجري انتخابات اختيار مجلس إدارة جديد لاتحاد الكرة في 5 يناير المقبل.

انتخابات اتحاد الكرة
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