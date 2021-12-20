عامر حسين: جدول جديد حال إلغاء أمم إفريقيا.. وهذا مصير كأس الرابطة

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 - 00:45

كتب : FilGoal

قرعة الدوري المصري 2021-2022 - عامر حسين

شدد عامر حسين عضو رابطة الأندية والمسؤول عن المسابقات على أن سيكون هناك جدول جديد للدوري حال إلغاء بطولة إفريقيا مشيرا إلى أن كأس الرابطة سيكون له نظام جديد أيضا.

وقال عامر حسين في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1: "كل المؤشرات تشير إلى أن بطولة أمم إفريقيا لن تقام في موعدها وهو بالأمر الطبيعي".

وكشف مصدر من كاف لـ في الجول في وقت سابق سبب زيارة موتسيبي إلى الكاميرون. (المزيد من التفاصيل من هنا)

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وعلم FilGoal.com أن نهاية اجتماع اللجنة التنفيذية لـ كاف بإقامة البطولة في موعدها بأغلبية التصويت ورفض مقترح التأجيل. (المزيد من التفاصيل من هنا)

وأضاف "لدينا جدول للدوري حال تأجيل البطولة وآخر إذا أقيمت في موعدها".

وواصل عن كأس الرابطة "سيتم تغيير نظام كأس الرابطة حال إلغاء أمم إفريقيا، وستلعب بنظام خروج المغروب خلال فترات التوقف في مارس ويونيو".

واستكمل "إقامة أمم إفريقيا ستعني تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز حيث سيتجمع المنتخب يوم 27 ديسمبر".

وأتم "سنبحث مع كيروش إذا كان هناك إمكانية للسماح باستمرار بعض اللاعبين من الفرق التي سينضم منها عدد قليل من اللاعبين لاستمرار بعض مباريات الدوري على ان ينضموا لمعسكر المنتخب في وقت لاحق".

ومن المقرر أن تستضيف الكاميرون منافسات أمم إفريقيا في الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير المقبل.

الدوري المصري عامر حسين كأس الرابطة
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