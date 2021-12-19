مباشر في إيطاليا - ميلان (0) - (1) نابولي.. نزول وناس

الأحد، 19 ديسمبر 2021 - 21:36

كتب : FilGoal

فيكايو توموري - ميلان

يستضيف ميلان فريق نابولي في قمة منافسات الجولة 18 من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويحتل ميلان المركز الثاني برصيد 39 نقطة بينما نابولي في المركز الرابع برصيد 36 نقطة.

لمتابعة أحداث المباراة من هنا

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ق 77 تبديلين في صفوف نابولي بنزول الجزائري آدم وناس وماتيو بوليتانو بدلا من هيرفينج لوزانو وبيوتر زيلينسكي

ق 68 جونيور ميسياس يسدد والكرة تمر فوق العارضة

ق 63 تبديلين في صفوف ميلان بنزول أوليفييه جيرو وأليكسيس سايليمايكرس بدلا من رادي كرونيتش وبراهيم دياز

ق 54 التبديل الأول في صفوف نابولي بخروج دييجو ديمي بداعي الإصابة ونزول ستانيسلاف لوبوتكا

ق 51 أندريا بيتانيا كاد أن يضيف الثاني ولكن الدفاع يبعد الكرة

ق 49 تسديدة من زلاتان إبراهيموفيتش يبعدها ديفيد أوسبينا

بداية الشوط الثاني

ق 43 تسديدة من زيلينسكي تمر فوق العارضة

ق 34 متابعة قوية من أليساندرو فلورنزي بلمسة واحدة ولكن التسديدة تمر بجوار القائم الأيمن.

ق 24 فرانك كيسي يسدد من خارج المنطقة ولكن تمر الكرة بجوار القائم

ق 18 فرصة خطيرة تضيع على ميلان.. زلاتان إبراهيموفيتش يرتقي لعرضية من فودي بالو توريه ولكن رأسيته تمر بجوار القائم

ق 5 جووووووووووووول الأول لنابولي.. بيوتر زيلينسكي يرسل الركنية ليقابلها إليف إلماس بالرأس في الشباك

بداية المباراة

نابولي ميلان الدوري الإيطالي
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