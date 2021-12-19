مباشر في إسبانيا - ريال مدريد (0) - (0) قادش.. محاولات متتالية
الأحد، 19 ديسمبر 2021 - 21:45
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية لمباراة ريال مدريد وقادش في الجولة الـ 18 من الدوري الإسباني.
لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا
د58. ليديسما يتألق من جديد أمام تسديدة فينيسيوس
د56. تسديدة من كاسميرو تمر بجوار القائم
د55. رأسية من هازارد وليديسما يتألق
د50. الدفاع يحبط عرضية هازارد الخطيرة
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
د22. تسديدة صاروخية من فالفيردي ولكن ليديزما يتصدى
د17 تسديدة من ميندي كادت أن تخادع الحارس
د9. تسديدة فوق المرمى من خيمينيز لاعب قادش
د5. الدفاع يتصدى للتهديد الأول من فينيسيوس جونيور
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل