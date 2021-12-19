مباشر الدوري الإنجليزي - توتنام (1) - (1) ليفربول.. جوووووووول التعادل

يستضيف توتنام فريق ليفربول في ختام مباريات الجولة 18 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 40 نقطة بينما توتنام في المركز السابع برصيد 25 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

=========

ق42: صارووووووخ من أرنولد ولوريس يتألق

ق36: جوووووووول التعادل من جوتا برأسية رائعة بعد عرضية من روبيرتسون

ق30: هجمة مرتدة رائعة من توتنام وتمريةر سحرية من سون، وأليسون يتألق أمام ديلي ألي

ق24: تسديدة قوية من نابي كيتا من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها لوريس

ق23: بطاقة صفراء على مورتون لاعب ليفربول

ق20: بطاقة صفراء على كين بعد تدخل قوي على روبيرتسون

ق19: عرضية من صلاح وماني يتأخر في التسديد ليمسك بها هوجو لوريس

ق18: سون يهدر انفراد مؤكد بالمرمى، لأليسون يخرج ليمسك بالكرة

ق16: هجمة مرتدة من توتنام وتمريرة من كين إلى سون الذي أهدر أمام المرمى الخالي

ق14: جوووووووول أول من كين بعد تمريرة من ندومبيلي

ق12: كين يهدر فرصة مؤكدة للتسجيل بعد تمريرة من إيمرسون رويال

ق10: تسديدة قوية من أرنولد يتصدى لها لوريس

ق2: عرضية من أرنولد ورأسية من روبيرتسون بجوار القائم

انطلاق المباراة