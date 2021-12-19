انتهت الدوري الإنجليزي - توتنام (2) - (2) ليفربول

يستضيف توتنام فريق ليفربول في ختام مباريات الجولة 18 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 40 نقطة بينما توتنام في المركز السابع برصيد 25 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق77: بطاقة حمراء على أندرو روبيرتسون بعد العودة لتقنية الفيديو

ق75: جووووووووول التعادل لتوتنام عن طريق سون بعد تمريرة من سكيب وخطأ من أليسون

ق69: جوووووووووووول ثاني لليفربول من روبيرتسون بعد عرضية من أرنولد

ق60: دخول روبيرتو فيرمينو وخروج مورتون

ق56: هاري كين يهدر فرصة مؤكدة جديدة برأسية فوق العارضة من داخل الست ياردات أمام المرمى الخالي

ق55: كين يهدر فرصة مؤكدة للتسجيل بعد عرضية من ديلي ألي في الست ياردات

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42: صارووووووخ من أرنولد ولوريس يتألق

ق36: جوووووووول التعادل من جوتا برأسية رائعة بعد عرضية من روبيرتسون

ق30: هجمة مرتدة رائعة من توتنام وتمريرة سحرية من سون، وأليسون يتألق أمام ديلي ألي

ق24: تسديدة قوية من نابي كيتا من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها لوريس

ق19: عرضية من صلاح وماني يتأخر في التسديد ليمسك بها هوجو لوريس

ق18: سون يهدر انفراد مؤكد بالمرمى، لأليسون يخرج ليمسك بالكرة

ق16: هجمة مرتدة من توتنام وتمريرة من كين إلى سون الذي أهدر أمام المرمى الخالي

ق14: جوووووووول أول من كين بعد تمريرة من ندومبيلي

ق12: كين يهدر فرصة مؤكدة للتسجيل بعد تمريرة من إيمرسون رويال

ق10: تسديدة قوية من أرنولد يتصدى لها لوريس

ق2: عرضية من أرنولد ورأسية من روبيرتسون بجوار القائم

انطلاق المباراة