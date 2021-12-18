من البطل إلى دور المجموعات.. الجوائز المالية لـ كأس العرب 2021

السبت، 18 ديسمبر 2021 - 19:57

كتب : FilGoal

هدف أمير سعيود في مرمى تونس بنهائي كأس العرب

فاز المنتخب الجزائري بلقب كأس العرب على حساب تونس بهدفين دون رد في النهائي الذي أقيم على ملعب البيت.

وتوج محاربو الصحراء باللقب للمرة الأولى في تاريخهم.

نستعرض معا جوائز البطولة التي أقيمت للمرة الأولى منذ 2012.

500 ألف دولار لكل منتخب شارك في البطولة (العراق - البحرين - سوريا - موريتانيا - السعودية - فلسطين - لبنان - السودان)

750 ألف دولار لمن تأهل إلى ربع النهائي (الأردن - المغرب - الإمارات - عمان)

1.5 مليون دولار لصاحب المركز الرابع (مصر)

2 مليون دولار لصاحب المركز الثالث (قطر)

3 مليون دولار لصاحب المركز الثاني (تونس)

5 مليون دولار للبطل (الجزائر)

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