مباشر الدوري الإنجليزي - ليدز يونايتد (0) -(0) أرسنال.. مارتينيلي يتقدم
السبت، 18 ديسمبر 2021 - 19:22
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة أرسنال وليدز يونايتد ضمن مباريات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.
يمكنك متابعة المباراة من هنا
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ق15: جوووووووووووول أول لأرسنال
ق3: تمريرة من أوديجارد إلى بارتي وتسديدة يتصدى لها ميلييه
ق2: لاكازيت يهدر انفراد تام بالمرمى بعد تمريرة من أوديجارد، الكرة ترتد لساكا ليسدد خارج المرمى
بداية المباراة
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