مباشر الدوري الإنجليزي - ليدز يونايتد (0) -(0) أرسنال.. مارتينيلي يتقدم

السبت، 18 ديسمبر 2021 - 19:22

كتب : FilGoal

ليدز - أرسنال

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة أرسنال وليدز يونايتد ضمن مباريات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.

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ق15: جوووووووووووول أول لأرسنال

ق3: تمريرة من أوديجارد إلى بارتي وتسديدة يتصدى لها ميلييه

ق2: لاكازيت يهدر انفراد تام بالمرمى بعد تمريرة من أوديجارد، الكرة ترتد لساكا ليسدد خارج المرمى

بداية المباراة

أرسنال ليدز يونايتد الدوري الإنجليزي
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