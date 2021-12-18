مباشر الدوري الإنجليزي - ليدز يونايتد (0) -(2) أرسنال.. مارتينيلي يتألق

السبت، 18 ديسمبر 2021 - 19:22

كتب : FilGoal

ليدز - أرسنال

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة أرسنال وليدز يونايتد ضمن مباريات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.

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ق29: جووووووووول ثاني لأرسنال بعد تمريرة من تشاكا وتسديدة من مارتينيلي في المرمى.

ق25: كيران تيرني كاد أن يوسع النتيجة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء وحارس ليدز يتألق

ق20: تسديدة من ساكا يتصدى لها ميلييه

ق15: جوووووووووووول أول لأرسنال عن طريق مارتينيلي

ق3: تمريرة من أوديجارد إلى بارتي وتسديدة يتصدى لها ميلييه

ق2: لاكازيت يهدر انفراد تام بالمرمى بعد تمريرة من أوديجارد، الكرة ترتد لساكا ليسدد خارج المرمى

بداية المباراة

أرسنال ليدز يونايتد الدوري الإنجليزي
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