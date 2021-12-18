مباشر في إسبانيا - برشلونة (2) - (2) إلتشي.. فرصة خطيرة

يقدم لقم FilGoal.com تغطية حية لمباراة برشلونة وإلتشي في الجولة الـ 18 من الدوري الإسباني.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

د66. فرصة ضائعة من فيران جوتلا أمام المرمى الخالي

د61 جووووول التعادل عن طريق بيري ميا

د61. جووووول أول لإلتشي عن طريق تيتي مورينتي من هجمة مرتدة

د47. هدف أول ضائع من إلتشي بعد خطأ كبير من ألبا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د34. تسديدة من الزلزولي تمر فوق المرمى

د23 هدف ضائع من إنزو روكو لاعب إلتشي لتقليص الفارق

د18. جوووول ثاني سريع عن طريق جافي من تسديدة أرضية

د15. جووول أول لبرشلونة عنت طريق فيران يوتلا من رأسية

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل