مباشر في إسبانيا - برشلونة (1) - (0) إلتشي.. محاولة من الزلزولي

السبت، 18 ديسمبر 2021 - 19:19

كتب : FilGoal

لاعبو برشلونة يحتفلون بهدف ديباي في إسبانيول

يقدم لقم FilGoal.com تغطية حية لمباراة برشلونة وإلتشي في الجولة الـ 18 من الدوري الإسباني.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

د34. تسديدة من الزلزولي تمر فوق المرمى

أخبار متعلقة
رونالدو يعلن شراء نادي كروزيرو كيروش: المنتخب المصري لن يغلق أبوابه أمام أحد بعد تسعة أيام من المحاولات.. استغاثة من مدافع فلسطين والقناة للعودة إلى مصر تشكيل أرسنال - ثلاثي هجوم ثابت أمام ليدز.. والنني على مقاعد البدلاء

د23 هدف ضائع من إنزو روكو لاعب إلتشي لتقليص الفارق

د18. جوووول ثاني سريع عن طريق جافي من تسديدة أرضية

د15. جووول أول لبرشلونة عنت طريق فيران يوتلا من رأسية

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

برشلونة إلتشي الدوري الإسباني
نرشح لكم
تشكيل برشلونة - مفاجأة "كأس مارادونا" تتصدر التشكيل رفقة الزلزولي مؤتمر أنشيلوتي: هازارد سيلعب أساسيا.. وبرشلونة ليس منافسنا المباشر حاليا تشافي: تيباس أول مستفيد من ضم هالاند.. وهذه مستجدات عقد ديمبيلي كأس ملك إسبانيا - خيتافي يسقط بنتيجة تاريخية وغرناطة يودع.. وبيتيس وفالنسيا يتفادان المفاجآت
أخر الأخبار
مصطفى محمد البديل يقلب الأوضاع وينقذ جالاتا سراي في الوقت القاتل 5 دقيقة | المحترفون
من البطل إلى دور المجموعات.. جوائز كأس العرب 2021 15 دقيقة | الوطن العربي
فينجادا: منتخب مصر كان أفضل من قطر.. وأثبت أنه يمكنه الفوز على بطل آسيا 15 دقيقة | كأس العرب 2021
من يقف أمام الجزائر؟ سعيود وبراهيمي يكتبان تتويج الثعالب بـ كأس العرب لأول مرة 22 دقيقة | كأس العرب 2021
مباشر الدوري الإنجليزي - ليدز يونايتد (0) -(2) أرسنال.. مارتينيلي يتألق 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر في إسبانيا - برشلونة (1) - (0) إلتشي.. محاولة من الزلزولي 53 دقيقة | الدوري الإسباني
رونالدو يعلن شراء نادي كروزيرو 57 دقيقة | أمريكا
كيروش: المنتخب المصري لن يغلق أبوابه أمام أحد ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرموش يعتذر لجماهير فولفسبورج بعد تسديد ركلة جزاء على طريقة بانينكا 2 يوسف بلايلي يفسخ تعاقده مع قطر القطري 3 مجاهد: تعارض أمم إفريقيا وكأس العالم للأندية "محلول".. المنتخب والأهلي سيلعبان بكامل نجومهما 4 نصف نهائي كأس العرب.. مواعيد المباريات والقنوات الناقلة