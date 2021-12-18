مباشر في إسبانيا - برشلونة (1) - (0) إلتشي.. محاولة من الزلزولي

يقدم لقم FilGoal.com تغطية حية لمباراة برشلونة وإلتشي في الجولة الـ 18 من الدوري الإسباني.

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د34. تسديدة من الزلزولي تمر فوق المرمى

د23 هدف ضائع من إنزو روكو لاعب إلتشي لتقليص الفارق

د18. جوووول ثاني سريع عن طريق جافي من تسديدة أرضية

د15. جووول أول لبرشلونة عنت طريق فيران يوتلا من رأسية

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل