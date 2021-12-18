مباشر نهائي كأس العرب - الجزائر (0) (0) تونس.. أمير سعيود يعود للمشاركة

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الجزائر وتونس اليوم السبت في نهائي كأس العرب 2021.

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ق 66: مشاركة أمير سعيود بدلا من مزياني

ق 64: بطاقة صفراء لفرجاني ساسي بعد تدخل قوي على جمال بلعمري.

ق 54: عرضية من الجهة اليمنى وتسديدة على الطائر يتصدى لها المدافع مع مطالبات من الجزائر بركلة جزاء إلا أن تقنية الفيديو رفضت احتسابها.

ق 47: عرضية من الجهة اليسرى تمر من الجميع وتسديدة من بن عيادة تمر أعلى من العارضة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+3: تسديدة من يوسف المساكني من خارج المنطقة تمر بجوار القائم.

ق 43: بطاقة صفراء لمحمد أمين بن حميدة بعد لمس الكرة بيده

ق 39: بطاقة صفراء جديدة للجزائر يتحصل عليها بونجاح والجزيري بعد مشادة ثنائية

ق 39: بطاقة صفراء لجمال بلعمري مدافع الجزائر بعد التدخل على يوسف المساكني.

ق 32: عرضية داخل الست ياردات التونسية واستبسال تونسي أمام هجوم الجزائر، ثم تسديدة من خارج المنطقة تمر بجوار القائم.

ق 21: ماذا تفعل يا مزياني، عرضية من بونجاح داخل منطقة الست ياردات وتسديدة من مزياني تمر بجوار القائم.

ق 18: تسديدة من نعيم السليتي من خارج المنطقة وتصدي رائع من رايس مبولحي ويحولها لركنية.

ق 14: رأسية من بلال عيفة ترتطم بالعارضة مهدرة الأول لتونس

ق 13: بطاقة صفراء أولى لإلياس شتي لاعب الجزائر.

ق 11: إصابة حنبعل مجبري لاعب تونس

بداية اللقاء