مباشر كأس العرب - مصر (0) (0) قطر.. سيطرة للفراعنة

تابع مباشرة مباراة مصر وقطر اليوم السبت في لقاء تحديد صاحب المركز الثالث في كأس العرب 2021.

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ق58: تبديلان لقطر. خروج عاصم ماديبو وعبد الله الأحرق ونزول كريم بوضياف وحسن الهيدوس

ق58: تسديدة بعيدة من مهند لاشين لكن الكرة تمر فوق المرمى

ق54: تسديدة قوية من حمدي فتحي من مسافة بعيدة لكن يتصدى لها حارس قطر

ق52: هدوء في المباراة والحذر يزداد من الفريقين

ق47: فرصة خطيرة ضائعة من قطر عن طريق المعز علي الذي سدد الكرة فوق العارضة بعد تمريرة عرضية بالرأس إثر ركلة حرة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45: اصطدام قوي بالرأس بين محمد شريف والأحرق

ق43: تسديدة قوية من حمدي فتحي لكن يتصدى لها دفاع قطر بعد ركلة ركنية خطيرة للفراعنة

ق32: إصابة محمد الشناوي بعد اصطدامه بعبد الله الأحرق، حارس الأهلي تلقى العلاج ويستكمل اللقاء

ق19: أووووووووو! فرصة جيدة لمصر بعد مرور رائع من أحمد رفعت في اليسار قبل أن يمرر الكرة عرضية ليسددها السولية لكن الكرة تمر بعيدة عن المرمى

ق16: ركلة ركنية خطيرة لقطر لكن الدفاع المصري يبعدها

ق13: تسديدة قوية من حمدي فتحي لكن الكرة تمر بجوار القائم

ق10: الهجوم المصري مستمر من اليمين عن طريق زيزو ويحصل على ركلة ركنية

ق6: ضربة رأس لحمدي فتحي تمر بجوار القائم إثر تمريرة عرضية من اليسار

ق3: بطاقة صفراء لمحمد وعد لاعب قطر بعد التحام قوي ضد أحمد زيزو

ق2: قطر تحاول من اليسار عن طريق أكرم عفيف وتحصل على ركلة ركنية

ق1: بداية هجومية لمنتخب مصر من اليمين

بداية المباراة