مباشر كأس العرب - مصر (0) (0) قطر.. العنابي عاجز أمام دفاع الفراعنة

تابع مباشرة مباراة مصر وقطر اليوم السبت في لقاء تحديد صاحب المركز الثالث في كأس العرب 2021.

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ق32: إصابة محمد الشناوي بعد اصطدامه بعبد الله الأحرق، حارس الأهلي تلقى العلاج ويستكمل اللقاء

ق19: أووووووووو! فرصة جيدة لمصر بعد مرور رائع من أحمد رفعت في اليسار قبل أن يمرر الكرة عرضية ليسددها السولية لكن الكرة تمر بعيدة عن المرمى

ق16: ركلة ركنية خطيرة لقطر لكن الدفاع المصري يبعدها

ق13: تسديدة قوية من حمدي فتحي لكن الكرة تمر بجوار القائم

ق10: الهجوم المصري مستمر من اليمين عن طريق زيزو ويحصل على ركلة ركنية

ق6: ضربة رأس لحمدي فتحي تمر بجوار القائم إثر تمريرة عرضية من اليسار

ق3: بطاقة صفراء لمحمد وعد لاعب قطر بعد التحام قوي ضد أحمد زيزو

ق2: قطر تحاول من اليسار عن طريق أكرم عفيف وتحصل على ركلة ركنية

ق1: بداية هجومية لمنتخب مصر من اليمين

بداية المباراة