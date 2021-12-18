مباشر كأس العرب - مصر (0) (0) قطر.. العنابي عاجز أمام دفاع الفراعنة
السبت، 18 ديسمبر 2021 - 11:38
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة مصر وقطر اليوم السبت في لقاء تحديد صاحب المركز الثالث في كأس العرب 2021.
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ق32: إصابة محمد الشناوي بعد اصطدامه بعبد الله الأحرق، حارس الأهلي تلقى العلاج ويستكمل اللقاء
ق19: أووووووووو! فرصة جيدة لمصر بعد مرور رائع من أحمد رفعت في اليسار قبل أن يمرر الكرة عرضية ليسددها السولية لكن الكرة تمر بعيدة عن المرمى
ق16: ركلة ركنية خطيرة لقطر لكن الدفاع المصري يبعدها
ق13: تسديدة قوية من حمدي فتحي لكن الكرة تمر بجوار القائم
ق10: الهجوم المصري مستمر من اليمين عن طريق زيزو ويحصل على ركلة ركنية
ق6: ضربة رأس لحمدي فتحي تمر بجوار القائم إثر تمريرة عرضية من اليسار
ق3: بطاقة صفراء لمحمد وعد لاعب قطر بعد التحام قوي ضد أحمد زيزو
ق2: قطر تحاول من اليسار عن طريق أكرم عفيف وتحصل على ركلة ركنية
ق1: بداية هجومية لمنتخب مصر من اليمين
بداية المباراة