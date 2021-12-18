مباشر كأس العرب - مصر (4) (5) قطر.. أكرم توفيق يسجل

تابع مباشرة مباراة مصر وقطر اليوم السبت في لقاء تحديد صاحب المركز الثالث في كأس العرب 2021.

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أكرم توفيق يسجل خامس ركلة لمصر

أكرم عفيف يسجل خامس ركلة لقطر

أحمد فتوح يسجل رابع ركلة لمصر

أحمد علاء يسجل رابع ركلة لقطر

أحمد حجازي يهدر ثالث ركلة لمصر

عبد الكريم حسن يسجل ثالث ركلة لقطر

النتيجة بعد أول ركلتين تقدم مصر 2-1

السولية يسجل ثاني ركلة لمصر

بوعلام خوخي يسجل ثاني ركلة لقطر

أفشة يسجل أول ركلة لمصر

إعادة الركلة بعدما تبين تقدم الشناوي بكلتا قدميه. الهيدوس يسدد خارج المرمى

الهيدوس يهدر أول ركلة لقطر

بداية ركلات الترجيح

نهاية الوقت الإضافي

ق122: مصطفى فتحي يخترق منطقة الجزاء لكن تمريرته يبعدها الدفاع القطري

ق120: دقيقتان كوقت بديل

ق119: نزول أفشة بدلا من عمر كمال في تبديل خامس لمصر

ق119: نزول أحمد علاء بدلا من المعز علي في آخر تبديل لقطر

ق113: مروان حمدي يضرب الكرة برأسه لكن مشعل برشم يتصدى

بداية الشوط الإضافي الثاني

نهاية الشوط الإضافي الأول

ق100: أوووووووووه! مروان حمدي يسدد والحارس يتصدى ثم يتابع مصطفى فتحي الكرة ويبعدها الحارس

ق98: تسديدة قوية من أكرم توفيق يتصدى لها حارس قطر

ق97: مصطفى فتحي يسدد الكرة برأسه لكنها تمر بجوار القائم

ق91: نزول مصطفى فتحي وأحمد حجازي وأكرم توفيق بدلا من أحمد زيزو وحمدي فتحي ومحمود الونش

بداية الشوط الإضافي الأول

نهاية الشوط الثاني

ق91: تسديدة قوية من زيزو لكن يبعدها حارس قطر

ق90: 5 دقائق وقت بديل

ق86: أوووووووه! فرصة جديدة للفراعنة بعد انفراد بالمرمى لكن تسديدة محمد شريف يتصدى لها حارس قطر

ق85: نزول مروان حمدي بدلا من أحمد رفعت في أول تبديل لمصر

ق78: تبديلان لقطر. دخول عبد الكريم حسن ومصعب خضر بدلا من همام أحمد وإسماعيل محمد

ق74: تبديل جديد لقطر. خروج عبد العزيز حاتم ونزول محمد مونتاري

ق64: أووووووووووه! فرصة خطيرة لمصر بعد رأسية حمدي فتحي التي أبعدها الحارس برشم

ق58: تبديلان لقطر. خروج عاصم ماديبو وعبد الله الأحرق ونزول كريم بوضياف وحسن الهيدوس

ق58: تسديدة بعيدة من مهند لاشين لكن الكرة تمر فوق المرمى

ق54: تسديدة قوية من حمدي فتحي من مسافة بعيدة لكن يتصدى لها حارس قطر

ق52: هدوء في المباراة والحذر يزداد من الفريقين

ق47: فرصة خطيرة ضائعة من قطر عن طريق المعز علي الذي سدد الكرة فوق العارضة بعد تمريرة عرضية بالرأس إثر ركلة حرة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45: اصطدام قوي بالرأس بين محمد شريف والأحرق

ق43: تسديدة قوية من حمدي فتحي لكن يتصدى لها دفاع قطر بعد ركلة ركنية خطيرة للفراعنة

ق32: إصابة محمد الشناوي بعد اصطدامه بعبد الله الأحرق، حارس الأهلي تلقى العلاج ويستكمل اللقاء

ق19: أووووووووو! فرصة جيدة لمصر بعد مرور رائع من أحمد رفعت في اليسار قبل أن يمرر الكرة عرضية ليسددها السولية لكن الكرة تمر بعيدة عن المرمى

ق16: ركلة ركنية خطيرة لقطر لكن الدفاع المصري يبعدها

ق13: تسديدة قوية من حمدي فتحي لكن الكرة تمر بجوار القائم

ق10: الهجوم المصري مستمر من اليمين عن طريق زيزو ويحصل على ركلة ركنية

ق6: ضربة رأس لحمدي فتحي تمر بجوار القائم إثر تمريرة عرضية من اليسار

ق3: بطاقة صفراء لمحمد وعد لاعب قطر بعد التحام قوي ضد أحمد زيزو

ق2: قطر تحاول من اليسار عن طريق أكرم عفيف وتحصل على ركلة ركنية

ق1: بداية هجومية لمنتخب مصر من اليمين

بداية المباراة