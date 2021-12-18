تشكيل منتخب مصر – محمد شريف مهاجم.. وعبد المنعم ولاشين أساسيان أمام قطر

السبت، 18 ديسمبر 2021 - 10:55

كتب : FilGoal

منتخب مصر

يقود محمد شريف هجوم منتخب مصر أمام قطر، فيما يبدأ مهند لاشين، وحمدي فتحي كأساسيين في وسط الملعب.

أعلن كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر، تشكيل الفراعنة لمواجهة قطر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العرب.

تشكيل منتخب مصر شهد البدء بـ محمد عبد المنعم في الدفاع لأول مرة، فيما يقود محمد شريف الهجوم على حساب مروان حمدي.

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ويتواجد مهند لاشين في وسط الملعب بجانب حمدي فتحي، وعمرو السولية.

من جهة أخرى، يبدأ أحمد رفعت كجناح أيسر أساسي لأول مرة، فيما يقود عمر كمال عبد الواحد الجهة اليمنى على حساب أكرم توفيق.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

حارس: محمد الشناوي.

الدفاع: عمر كمال عبد الواحد – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد المنعم – أحمد فتوح.

الوسط: مهند لاشين – حمدي فتحي - عمرو السولية.

الهجوم: أحمد سيد "زيزو" – محمد شريف - أحمد رفعت.

وجاءت دكة بدلاء مصر أمام قطر كالتالي:

كأس العرب منتخب مصر محمد شريف
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