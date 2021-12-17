حوار في الجول – عبد الله ياسين يتحدث عن مزاملة إبراهيموفيتش.. ورأيه في الجزيري وطاهر

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 - 15:07

كتب : حامد وجدي

عبد الله ياسين

كان لاعبا في صفوف باريس سان جيرمان تحت قيادة الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي وتزامل مع زلاتان إبراهيموفيتش، إنه عبد الله ياسين لاعب المقاولون العرب الحالي.

عبد الله ياسين

النادي : المقاولون العرب

وأجرى FilGoal.com حوارا مع عبد الله ياسين تحدث فيه عن احترافه وعن رأيه في لاعبي المقاولون العرب السابقين والحاليين للزمالك والأهلي سيف الدين الجزيري وطاهر محمد طاهر.

كذلك تحدث عما حدث من محمدي مجدي "أفشة" وذكره بمحمد أبو تريكة.

وهنا تحدث عن التدرب تحت قيادة أنشيلوتي.

وعن رأيه في الجزيري طاهر.

كما يمكنكم مشاهدة الحوار كاملا من هنا

عبد الله ياسين سان جيرمان إبراهيموفيتش الأهلي الزمالك
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