بغداد بونجاح جاهز لنهائي كأس العرب

أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها بغداد بونجاح مهاجم منتخب الجزائر، جاهزيته لخوض نهائي كأس العرب.

خضع بغداد بونجاح مهاجم منتخب الجزائر لفحوصات طبية اليوم الجمعة، أكدت سلامته من الإصابة التي تعرض لها في مباراة قطر.

وأصبح بونجاح جاهزا للمشاركة في المباراة النهائية ضد تونس يوم السبت بعدما أثبتت الفحوصات إن الآلام التي تعرض لها أمام قطر كانت نتيجة شد بسيط وإجهاد فقط لن يمنعه من المشاركة في التدريبات غدا وخوض المباراة ضد تونس.

ويلتقي منتخب الجزائر مع تونس يوم السبت المقبل، في نهائي كأس العرب.

كان بونجاح قد غادر مباراة الجزائر مع قطر في نصف النهائي مصابا، في مباراة انتهت بفوز الخَضر بهدفين مقابل هدف.