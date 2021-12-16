تقرير: كافاني يفسخ عقده مع يونايتد لأجل برشلونة

الخميس، 16 ديسمبر 2021 - 23:57

كتب : FilGoal

إدينسون كافاني - توتنام × مانشستر يونايتد

تناقلت وسائل الإعلام خبرا عن إمكانية فسخ إدينسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي لعقده، وذلك من أجل الانتقال إلى برشلونة الإسباني.

يأتي ذلك بحسب قناة "تي إن تي" الأرجنتينية، والتي زعمت أن كافاني المتضرر من تقلص دوره في مانشستر يونايتد، يجد في برشلونة فرصة مناسبة للعب بصورة أساسية قبل نهاية مسيرته في أوروبا.

المهاجم الأوروجوياني الدولي البالغ من العمر 34 عاما انتقل إلى الشياطين الحمر في صيف 2020 بنهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، ولكن الوضع تغير كثيرا فيما تلى موسمه الأول.

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وكان كافاني يواجه منافسة مع ماركوس راشفورد وميسون جرينوود وأنتوني مارسيال باختلاف وظائفهم وأدوارهم، إلا أن وصول كريستيانو رونالدو في صيف 2021 حسم الأمور لصالحه.

ومع تكرار أزمات الإصابات وتأخر العودة من التوقفات الدولية، يبدو أن كافاني بات خارج حسابات المدرب الجديد رالف رانجنيك.

على الناحية الأخرى أعلن سيرخيو أجويرو مهاجم برشلونة الجديد اعتزاله لكرة القدم بسبب مشاكل في القلب، ما يعني أن المقعد بات شاغرا من جديد، بعد أشهر قليلة من وصول أجويرو إلى كامب نو في صفقة انتقال حر بنهاية عقده مع مانشستر سيتي.

يذكر أن التقارير تربط كافاني بالعودة إلى أمريكا اللاتينية، عبر بوابة بوكا جونيورز الأرجنتيني.

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