مباشر الدوري الإنجليزي – ليفربول (0) - (1) نيوكاسل.. تشيلسي ضد إيفرتون
الخميس، 16 ديسمبر 2021 - 21:31
كتب : FilGoal
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تشيلسي X إيفرتون
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تنطلق المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء.
ق11: كعب رائع من ماونت ولكن بيكفورد تصدى له.
ق8: تسديدة زاحفة من ماسون ماونت مرت بجوار المرمى بقليل.
ق4: يا رباااه رييس جيمس يهدر انفرادا بعدما سدد كرة من داخل منطقة الجزاء لكنها ارتطمت في الشباك من الخارج.
انطلاق المباراة.
ليفربول X نيوكاسل
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا
ق7: جوووووول مفاجئ لنيوكاسل عن طريق جونجو شيلفي بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء بعد تشتيت خاطئ من ألكانتارا لعرضية من الناحية اليسرى.
ق6: جوتا كاد يسجل هدفا من صناعة صلاح لكن تسديدة اللاعب البرتغالي تصدى لها حارس نيوكاسل وحولها لركلة ركنية.
انطلاق المباراة.
تنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء