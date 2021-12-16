مباشر الدوري الإنجليزي – ليفربول (0) - (1) نيوكاسل.. تشيلسي ضد إيفرتون

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الجولة 17 من الدوري الإنجليزي التي تقام اليوم الخميس.

تشيلسي X إيفرتون

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تنطلق المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء.

ق11: كعب رائع من ماونت ولكن بيكفورد تصدى له.

ق8: تسديدة زاحفة من ماسون ماونت مرت بجوار المرمى بقليل.

ق4: يا رباااه رييس جيمس يهدر انفرادا بعدما سدد كرة من داخل منطقة الجزاء لكنها ارتطمت في الشباك من الخارج.

انطلاق المباراة.

ليفربول X نيوكاسل

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ق7: جوووووول مفاجئ لنيوكاسل عن طريق جونجو شيلفي بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء بعد تشتيت خاطئ من ألكانتارا لعرضية من الناحية اليسرى.

ق6: جوتا كاد يسجل هدفا من صناعة صلاح لكن تسديدة اللاعب البرتغالي تصدى لها حارس نيوكاسل وحولها لركلة ركنية.

انطلاق المباراة.

تنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء