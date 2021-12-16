تأجيل مواجهة مانشستر يونايتد ضد براتيون

الخميس، 16 ديسمبر 2021 - 16:51

كتب : FilGoal

الدوري الإنجليزي

أعلن نادي مانشستر يونايتد عبر موقعه الرسمي تأجيل مواجهة فريقه ضد برايتون في الدوري الإنجليزي.

وكان من المقرر أن تقام المباراة يوم السبت 18 من ديسمبر الجاري عصرا ضمن مباريات الجولة 18 من الدوري.

وكشف موقع مانشستر يونايتد الرسمي أنه تم تأجيل المباراة وسيتم إعادة جدولتها في الوقت المناسب.

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وأشار بيان مانشستر يونايتد إلى "صحة اللاعبين والموظفين هي أولويتنا، نظرا لعدد من يتعين عليهم العزل بسبب فيروس كورونا".

وتابع "لم يكن لدى النادي خيار سوى طلب إعادة ترتيب المباراة، واتخذ مسؤولوا رابطة الدوري الإنجليزي قرار التأجيل بناء على إرشادات من المستشارين الطبيين".

واختتم البيان "نأسف لأي خيبة أمل أو إزعاج للجماهير بسبب التأجيل".

ومن المقرر أن يتم تعليق التدريب في مجمع كارينجتون لفترة قصيرة من أجل المساعدة في تقليل مخاطر انتقال العدوى.

وكان قد تم تأجيل رسميا مواجهة توتنام ضد ليستر سيتي والمقرر لها اليوم بسبب تفشي فيروس كورونا في الفريقين.

كما تم تأجيل مواجهة مانشستر يونايتد وبرينتفورد بالجولة الحالية بسبب وجود حالات مصابة بفيروس كورونا في الناديين.

بينما أمس الأربعاء تم تأجيل مواجهة بيرنلي أمام واتفورد أمس الأربعاء قبل ساعتين ونصف من انطلاقها بسبب حالات كورونا في صفوف واتفورد.

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