وزارة الرياضة الكاميرونية لـ في الجول: نرفض تأجيل أمم إفريقيا.. ما يحدث ضدنا مخطط

الخميس، 16 ديسمبر 2021 - 00:16

كتب : محمد عبد العظيم

ملعب أوليمبي - الكاميرون

قال بوثي مينسيب المتحدث باسم وزارة الرياضة الكاميرونية إن بلاده مستعدة كليا لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2021 مؤكدا رفضهم لتأجيلها.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الرياضة الكاميرونية لـFilGoal.com اليوم الخميس: "وزير الرياضة اجتمع مع صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم للتأكيد على جاهزية الكاميرون لاستضافة البطولة ورفض كل المزاعم التي خرجت حول عدم قدراتنا على إقامتها".

وواصل "لدينا إصرارا كبيرا على إقامة البطولة في موعدها وسنقوم بإخطار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم برفضنا تأجيلها إذا طلبوا معرفة رأينا".

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وكان مصدر من كاف كشف في وقت سابق لـFilGoal.com إن هناك اجتماع سُيعقد على هامش نهائي كأس العرب ومن بين السيناريوهات المتوقعة على تأجيل البطولة للصيف بشرط موافقة الكاميرون لأن ذلك هو موسم هطول الأمطار هناك. (طالع التفاصيل)

وعن بيان رابطة الأندية الأوروبية بشان رغبتهم في عدم إقامة البطولة في موعدها بسبب تفشي فيروس كورونا قال بوثي مينسيب: "ما يحدث هو مخطط ضدنا وبيان رابطة الأندية الأوروبية خرج على معلومات ليس لها أساس من الصحة".

وأكمل "يقولون إن في الكاميرون فيروس كورونا منتشرا؟ بالمقارنة مع إنجلترا نجد أنها تسجل حتى الان أكثر من 10 مليون مصابا ولديها 147 ألفا وفيات بينما نحن لم نكمل 110 ألف مصاب وحتى الوفيات لم تصل لـ1500 بعد".

وأضاف "نحن نلعب الدوري المحلي بشكل مستمر دون مشاكل".

وأتم المتحدث الرسمي باسم وزارة الكاميرون حديثه مشددا مرة أخرى "نحن جاهزون لبدء البطولة في موعدها وهي في موعدها ولدينا ثقة في ذلك، لجنة تفتيش كاف منبهرة من الأعمال التي تمت وأقروا بذلك".

ومن المفترض أن تبدأ البطولة في التاسع من شهر يناير المقبل.

كأس أمم إفريقيا الكاميرون
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