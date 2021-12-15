مباشر كأس العرب - مصر (0) - (0) تونس.. ضربة جزاء

يلعب منتخب مصر ضد تونس في افتتاح مباريات نصف نهائي كأس العرب المقامة في قطر.

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى نصف النهائي بعد تخطي الأردن، بينما تونس تخطت منتخب عمان.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق58: الحكم يحتسب ضربة جزاء لمنتخب تونس على أحمد حجازي لمصلحة محمد بن رمضان

ق46: تغيير أول لمصر بدخول محمد شريف في مكان محمد مجدي أفشة

بداية الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول

ق49: عرضية من محمد مجدي أفشة لم يصل لها أحمد حجازي لتخرج لضربة مرمى

ق47: زيزو يراوغ من الجانب الأيمن ويلعب كرة عرضية يخرجها محمد دراجر لضربة ركنية

ق41: كرة عرضية من أحمد سيد زيزو تصل لمروان حمدي الذي لم يسيطر على الكرة لتصطدم بجسد الحارس ثم أبعدها الدفاع التونسي. حكم المباراة احتسب تسلل على زيزو في بداية الهجمة

ق40: خروج ياسين مرياح بسبب الإصابة ودخول محمد بن رمضان

ق39: توقف المباراة مجددا لإصابة ياسين مرياح

ق37: تسديدة بعيدة من غيلان الشعلالي يتصدى لها الشناوي

ق35: تسديدان متتاليتان من عمرو السولية وحمدي فتحي ولكن دفاع المنتخب التونسي ينجح في التصدي

ق34: تسديدة قوية من أحمد حجازي يتصدى لها المعز حسن حارس تونس

ق33: استئناف المباراة

ق30: توقف المباراة بسبب إصابة ياسين مرياح مدافع المنتخب التونسي

ق26: تمريرة طولية من فرجاني ساسي نحو محمد راجر يخرج الشناوي من مرماه ويمسكها بسهولة

ق24: عرضية خطيرة من محمد بن حميدة يخرجها أحمد فتوح لركنية

ق22: بطاقة صفراء على محمد شوقي بسبب الاعتراض على حكم المباراة

ق18: سيطرة من منتخب مصر دون خطورة على المرمى

ق12: كرة طولية من عمرو السولية لم يصل لها مروان حمدي، وفتوح لم ينجح في اللحاق بها لتخرج لضربة مرمى

ق5: رأسية من منتصر الطالبي بعد عرضية من حنعبل فوق العارضة

ق3: ضغط من المنتخب التونسي دون خطورة

انطلاق المباراة