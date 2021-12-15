حسين السيد: لا أمانع التحقيق معي بشرطين.. وهذه أسباب الموافقة على رحيل بعض اللاعبين

شدد حسين السيد عضو اللجنة السابقة لإدارة نادي الزمالك على أنه لا يمانع إجراء تحقيق معه ولكن بشرطين مشيرا إلى أن الإدارة السابقة للنادي حاولت حل العديد من المشاكل.

وقال حسين السيد في تصريحات لقناة صدى البلد عن إعارة أسامة فيصل: "كنا في أزمة مالية وجاء عرض لإعارته مقابل 4 مليون جنيه فكيف يمكن أن نرفض ذلك؟ هذا ثمن شراء لاعب وليس إعارة".

وأضاف "كنا في موقف صعب وفي كل يوم عندما أدخل النادي أجد قضية جديدة على النادي وكان يجب أن نجد الحل".

وتابع "سددنا 70 مليون جنيه من ضمن العقوبات المفروضة على الزمالك والقضايا ضد النادي، عندما جئنا لإدارة النادي قمنا بمتابعة القضايا وكان عمرو أدهم متفرغ لمتابعة ذلك، من لديه دليل على تقاعس اللجنة عن متابعة أي شيء فليقم بتقديمه".

وواصل عن الاستغناء عن بعض اللاعبين على سبيل الإعارة بنية البيع "ماذا يمكن أن تفعل عندما يكون مطلوب منك دفع 7 ملايين جنيه خلال 24 ساعة أو سيتم خصم 6 نقاط؟ "هتبيع عيل من عيالك".

وأتم "لا أمانع التحقيق معي بشرط أن يكون التحقيق عن طريق لجنة خارجية في النيابة وأن تكون نفس الجهة التي ستحقق في المخالفات، تحقق في المسؤولين عن القضايا الأخرى وهم (حسام أشرف، أشيامبونج، حميد أحداد، جوزيه بيرو مساعد باتشيكو، مارتن دا كوستا ساعد باتشيكو، باتشيكو، شيخ بوزيان مساعد جروس، جروس، خالد بوطيب، معروف يوسف، ماريتيمو البرتغالي مع محمد إبراهيم، سبورتنج لشبونة مع شيكابالا)".