7 قرارات لمجلس إدارة الأهلي بعد اجتماع اليوم
الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 - 22:57
كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين
اجتمع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب وناقش العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة في جلسته التي عقدت مساء اليوم الثلاثاء بمقر النادي بالجزيرة.
وعقب الاجتماع اتخذ المجلس القرارات التالية:
- تكليف إبراهيم الكفراوي بوضع رؤية تطوير النشاط الرياضي، وذلك بالتنسيق مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، لعرضها على مجلس الإدارة.
- تكليف هاني محمود بوضع رؤية وتصور للتنمية البشرية داخل النادي، بالتنسيق مع الكابتن محمود الخطيب لعرضها على مجلس الإدارة.
- اعتماد اللائحة المقدمة من وليد مبروك، رئيس اللجنة العليا للجان، التي تهدف إلى توسيع المشاركة وكذلك وجود ممثلين في الفروع داخل اللجان.
- تفويض حسام غالي بحضور الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم، التي تنعقد خلال شهر يناير المقبل لانتخاب مجلس إدارة جديد.
- استمرار رئاسة المستشار محمود فهمي للجنة القانونية، على أن يقوم بتشكيل اللجنة.
- اختيار محمد عثمان مستشارا قانونيا للنادي الأهلي.
- تشكيل لجنة برئاسة محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة، وعضوية محمد الدماطي ومحمد الجارحي عضوي المجلس، ولمياء مختار مساعد وزير الاستثمار والتعاون الدولي السابق، مستشار رئيس الهيئة العامة للاسثتمار والمناطق الحرة، والدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، وتم تكليف اللجنة بالاستعانة بمن تراه لتحقيق أهدافها، وذلك لتطوير موارد النادي الأهلي.