7 قرارات لمجلس إدارة الأهلي بعد اجتماع اليوم

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 - 22:57

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

اجتماع مجلس إدارة الأهلي

اجتمع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب وناقش العديد من الملفات المهمة ‏التي تخص قطاعات النادي المختلفة في جلسته التي عقدت مساء اليوم الثلاثاء بمقر النادي ‏بالجزيرة.

وعقب الاجتماع اتخذ المجلس القرارات التالية:‏

‏- تكليف إبراهيم الكفراوي بوضع رؤية تطوير النشاط الرياضي، وذلك بالتنسيق مع ‏الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، لعرضها على مجلس الإدارة.‏

أخبار متعلقة
البرلمان يستضيف قدامى اللاعبين نصف نهائي كأس العرب.. مواعيد المباريات والقنوات الناقلة في المشاركة الأولى لـ ألفيش.. برشلونة يخسر كأس مارادونا أمام بوكا جونيورز أمير مرتضى يكشف سبب اختيار مدحت عبد الهادي وأمير عزمي لمعاونة كارتيرون

‏- تكليف هاني محمود بوضع رؤية وتصور للتنمية البشرية داخل النادي، بالتنسيق مع ‏الكابتن محمود الخطيب لعرضها على مجلس الإدارة.‏

‏- اعتماد اللائحة المقدمة من وليد مبروك، رئيس اللجنة العليا للجان، التي تهدف إلى ‏توسيع المشاركة وكذلك وجود ممثلين في الفروع داخل اللجان.‏

‏- تفويض حسام غالي بحضور الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم، التي ‏تنعقد خلال شهر يناير المقبل لانتخاب مجلس إدارة جديد.‏

‏- استمرار رئاسة المستشار محمود فهمي للجنة القانونية، على أن يقوم بتشكيل اللجنة.‏

‏- اختيار محمد عثمان مستشارا قانونيا للنادي الأهلي.‏

‏- تشكيل لجنة برئاسة محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة، وعضوية محمد الدماطي ومحمد ‏الجارحي عضوي المجلس، ولمياء مختار مساعد وزير الاستثمار والتعاون الدولي السابق، مستشار رئيس الهيئة العامة للاسثتمار والمناطق الحرة، والدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي ‏للنادي، وتم تكليف اللجنة بالاستعانة بمن تراه لتحقيق أهدافها، وذلك لتطوير موارد النادي الأهلي.‏

مجلس إدارة الأهلي اجتماع مجلس إدارة الأهلي الدوري المصري
نرشح لكم
الإسماعيلي يفقد الشامي 3 أسابيع للإصابة تحت أنظار كارتيرون.. الزمالك يهزم المريخ السوداني بثنائية وديا براون يفرض حظرا إعلاميا على ودية الإسماعيلي اتحاد جدة يكشف لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع طارق حامد
أخر الأخبار
كلوب عن غياب محمد صلاح وماني: يناير فترة صعبة لنا تاريخيا 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (0) - (0) توتنام.. طوفان أزرق 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فان دايك عن مانشستر سيتي: المنافسة في عقولنا ولكن لا جدوى من النظر إليهم 35 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جزر القمر: أحد اللاعبين سيكون الحارس أمام الكاميرون.. والقائد: سنواصل صناعة التاريخ 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أرسنال يفشل في فك شفرة بيرنلي.. وويلبك ينقذ برايتون أمام ليستر 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كلوب استغل ما تبقى من أسلحته.. ليفربول يضرب بالاس بالثلاثة في غياب صلاح وماني 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الإسماعيلي يفقد الشامي 3 أسابيع للإصابة ساعة | الدوري المصري
تحت أنظار كارتيرون.. الزمالك يهزم المريخ السوداني بثنائية وديا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من كأس الرابطة حال عدم تنفيذ 3 شروط 2 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر في دور الـ16.. الخصوم المتوقعة والقنوات الناقلة 3 منافس مصر الأقرب - سيناريوهات مجموعة الجزائر.. للجميع فرصة في الصدارة وقرعة محتملة 4 مرتضى يوقع عقوبة مالية على لاعبي الزمالك وكارتيرون.. وعرض ثنائي الفريق للبيع