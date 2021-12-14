أمير مرتضى يكشف سبب اختيار مدحت عبد الهادي وأمير عزمي لمعاونة كارتيرون

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 - 21:57

كتب : FilGoal

أمير مرتضى

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك سبب اختيار مدحت عبد الهادي وأمير عزمي مجاهد لمعاونة باتريس كارتيرون في الجهاز الفني للفريق الأبيض.

وأعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك في وقت سابق تعيين عبد الهادي في منصب المدرب العام وأمير عزمي في منصب المدرب المساعد.

وقال أمير مرتضى في تصريحات لموقع الزمالك الرسمي إنه: "تم وضع العديد من الأسماء لاختيار الأنسب من بينهم لتولي منصب المدرب العام والمساعد بالجهاز الفني لفريق الكرة وكان أهم معيار لدينا أن يكون الشخص القادم من أبناء الزمالك".

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وواصل "يتمتع الثنائي الذي تم اختياره بخبرات كبيرة في مسيرته التدريبية، فضلا عن تقارب العمر مع المدير الفني وعلاقته الجيدة بلاعبي الفريق".

وتوجه أمير مرتضى بالشكر لأمير عزمي مجاهد بعد موافقته على العمل كمدرب مساعد رغم عمله سابقا كمدرب عام ومدير فني خلال مسيرته.

وأضاف "اعتذر أمير عزمي مجاهد عن قبول عرض لتولي منصب المدير الفني بدوري الدرجة الثانية خلال الساعات الماضية، رغم تواجده في الزمالك في منصب المدرب المساعد"..

ووجه المشرف العام على فريق الكرة، الشكر أيضا لمدحت عبد الهادي على توليه منصب المدرب العام رغم تلقيه عرضًا خلال الفترة الماضية بالعمل خارج النادي، إلا أنه اعتذر عن عدم توليه المنصب من أجل العمل في الزمالك.

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