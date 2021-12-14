مباشر في إنجلترا - مانشستر سيتي (3) - (0) ليدز يونايتد.. جووووووووول ثالث

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي ضد ليدز يونايتد ضمن مباريات الأسبوع الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ق41: تسديدة قوية من فودين بعد تمريرة دي بروين ولكن تمر بجوار القائم

ق32: جووووووول ثالث عن طريق دي بروين

ق28: تسديدة قوية من دي بروين يتصدى لها ميلييه

ق12: جووووول ثاني لمانشستر سيتي عن طريق جاك جريليش

ق8: الهدف الأول لمانشستر سيتي عن طريق فيل فودين

ق7: بيرناردو سيلفا يهدر أمام المرمى الخالي بعد تمريرة من كيفن دي بروين

بداية المباراة