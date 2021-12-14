فيليبي ميلو ينتقل إلى فلومينسيني

انتقل فيليبي ميلو لاعب وسط بالميراس إلى فلومينسيني البرازيلي في صفقة انتقال حر.

صاحب الـ 38 عاما لم يجدد تعاقده مع بطل أمريكا الجنوبية بعد 5 مواسم قضاها داخل جدرانه.

وأصبح ميلو أول صفقات فلومينسيني الأولى في الموسم الجديد بعقد يمتد لـ 2023.

وسيرتدي ميلو القميص رقم 52 وهو الذي يشير لفوز الفريق بالفوز بلقب كأس ريو عام 1952 لإحياء ذكرى فوز الفريق منذ 70 عاما بالبطولة التي تساوي حاليا كأس العالم للأندية. (تعرف على كوبا ريو من هنـــا)

Como homenagem ao nosso Mundial, conquistado em 1952, e que completa 70 anos em 2022, o @_felipemelo_ vai usar a Armadura de número 5️⃣2️⃣! Pra cima! 💪🇭🇺 📸: Mailson Santana/FFC pic.twitter.com/6aEhNKCUTe — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) December 13, 2021

وقال ميلو أثناء تقديمه في المؤتمر الصحفي: "اليوم أقول لجماهير فلومينسيني لن يكون هناك تقصير في الالتزام والرغبة، اليوم النادي سيكون منزلي وبدون شك ستكون ألوان فلومينسيني بمثابة جلدي الثاني".

Com a Armadura quando criança 🤝 com a Armadura hoje. Pra alegria do Sr. José! ❤️💚 Bem-vindo, @_felipemelo_! pic.twitter.com/kXnZJeL5Hd — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) December 14, 2021

وكان بالميراس قد كرّم فيليبي مليو بعد مسيرة استمرت 5 مواسم بقميص الأخضر حقق خلالها 5 ألقاب من بينها لقبي كوبا ليبرتادوريس 2020 و2021.

وسبق أن ارتدى ميلو قمصان فلامنجو وجريميو وكروزيرو وجالاتاسراي ويوفنتوس وإنتر ميلان.

وارتبط اسمه مؤخرا باللعب لصفوف بوكا جونيورز وإستوديانتيس في الأرجنتين بالإضافة إلى إنترناسيونال البرازيلي.

لاعب الوسط الشهير بتدخلاته العنيفة تحصل على 18 بطاقة حمراء في مسيرته و192 بطاقة صفراء.

وخاض 583 مباراة وسجل 49 هدفا وصنع 23.

وينتظر بالميراس بطل أمريكا الجنوبية الفائز من مواجهة الأهلي بطل إفريقيا ومونتيري المكسيكي بطل أمريكا الشمالية في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وكان ميلو قد واجه الأهلي في النسخة الماضية في مباراة المركز الثالث وأهدر ركلة ترجيحية ساهمت في تتويج الأهلي بالبرونزية.