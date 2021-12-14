فيليبي ميلو ينتقل إلى فلومينسيني

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 - 13:39

كتب : FilGoal

فيليبي ميلو - فلومينينسي

انتقل فيليبي ميلو لاعب وسط بالميراس إلى فلومينسيني البرازيلي في صفقة انتقال حر.

صاحب الـ 38 عاما لم يجدد تعاقده مع بطل أمريكا الجنوبية بعد 5 مواسم قضاها داخل جدرانه.

وأصبح ميلو أول صفقات فلومينسيني الأولى في الموسم الجديد بعقد يمتد لـ 2023.

أخبار متعلقة:
فيليبي ميلو: خسرنا أمام الأهلي الذي جعل بايرن يمر بوقت عصيب ميلو يرد على كيلليني: جبان يبلل نفسه فيليبي ميلو يكشف خطة البرازيل لإيقاف ميسي.. والتحكيم في أوروبا وأمريكا الجنوبية فيليبي ميلو: لتوقف بالوتيللي عليك أن تضربه

وسيرتدي ميلو القميص رقم 52 وهو الذي يشير لفوز الفريق بالفوز بلقب كأس ريو عام 1952 لإحياء ذكرى فوز الفريق منذ 70 عاما بالبطولة التي تساوي حاليا كأس العالم للأندية. (تعرف على كوبا ريو من هنـــا)

وقال ميلو أثناء تقديمه في المؤتمر الصحفي: "اليوم أقول لجماهير فلومينسيني لن يكون هناك تقصير في الالتزام والرغبة، اليوم النادي سيكون منزلي وبدون شك ستكون ألوان فلومينسيني بمثابة جلدي الثاني".

وكان بالميراس قد كرّم فيليبي مليو بعد مسيرة استمرت 5 مواسم بقميص الأخضر حقق خلالها 5 ألقاب من بينها لقبي كوبا ليبرتادوريس 2020 و2021.

وسبق أن ارتدى ميلو قمصان فلامنجو وجريميو وكروزيرو وجالاتاسراي ويوفنتوس وإنتر ميلان.

وارتبط اسمه مؤخرا باللعب لصفوف بوكا جونيورز وإستوديانتيس في الأرجنتين بالإضافة إلى إنترناسيونال البرازيلي.

لاعب الوسط الشهير بتدخلاته العنيفة تحصل على 18 بطاقة حمراء في مسيرته و192 بطاقة صفراء.

وخاض 583 مباراة وسجل 49 هدفا وصنع 23.

وينتظر بالميراس بطل أمريكا الجنوبية الفائز من مواجهة الأهلي بطل إفريقيا ومونتيري المكسيكي بطل أمريكا الشمالية في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وكان ميلو قد واجه الأهلي في النسخة الماضية في مباراة المركز الثالث وأهدر ركلة ترجيحية ساهمت في تتويج الأهلي بالبرونزية.

فيليبي ميلو بالميراس فلومينينسي
نرشح لكم
إيبرل: اتفقنا مع مدرب كولومبيا على استبعاد دياز.. ولا داعي للقلق بشأن جاهزيته بدون لويس دياز.. لورينزو يعلن قائمة منتخب كولومبيا للتوقف الدولي ذا أثليتك: تيريل مالاسيا على أعتاب تجربة جديدة في أمريكا مدرب إنتر ميامي: ميسي يستحق الكرة الذهبية.. فلا يوجد لاعب مثله الهدف 100 واللقب الرابع.. ميسي يسجل ويصنع في تتويج إنتر ميامي بـ كأس الأبطال بسبب الإصابة.. استبعاد جواو بيدرو من قائمة البرازيل للتوقف الدولي قائمة الأرجنتين - رغم اعتزاله.. ميسي ضمن خيارات التانجو من أجل التكريم الأخير "حانت اللحظة".. خاميس رودريجيز يعلن اعتزاله اللعب مع منتخب كولومبيا
أخر الأخبار
تشكيل سيلتك - هيثم حسن على مقاعد البدلاء ضد رينجرز دقيقة | منتخب مصر
ربيعة ضمن فريق الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة 58 دقيقة | منتخب مصر
زيدان يوضح موقف كانتي وبنزيمة من الانضمام لمنتخب فرنسا ساعة | الكرة الأوروبية
بعد الخسارة من صنداونز.. مدرب أهلي جدة: المال وحده لا يصنع الانتصارات ساعة | سعودي في الجول
مباريات اليوم الأحد 20 سبتمبر.. دربي مدريد وليفربول ويونايتد و5 محترفين ساعة | الدوري الإنجليزي
لأسباب انضباطية.. استبعاد مصعب الجوير من قائمة السعودية في خليجي 27 2 ساعة | سعودي في الجول
فليك: رافينيا قائد غرفة الملابس المثالي.. وتجديد عقده أفضل قرار 12 ساعة | الكرة الأوروبية
سوليه: أشعر بالإحباط بعد التعادل مع إنتر ولكن 12 ساعة | الكرة الأوروبية
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - انضمام علي محمود لأول مرة.. والبلعوطي يعوض غياب الشناوي 2 خبر في الجول - بعد ظهوره مع برايتون.. يونس إبراهيم ضمن حسابات منتخب مصر الأول 3 اعتذار وفرصة "لا تتكرر".. رسالة من خوان بيزيرا إلى جماهير الزمالك 4 رقم يحدث لأول مرة في التاريخ حققه صلاح في قمة طرابزون وجالاتاسراي