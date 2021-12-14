جوتا يحصد جائزة الأفضل بالدوري الإنجليزي لشهر نوفمبر من رابطة المحترفين

حصد ديوجو جوتا مهاجم ليفربول جائزة أفضل لاعب في شهر نوفمبر بالدوري الإنجليزي من قبل رابطة المحترفين.

وكان جوتا ينافس ثنائي تشيلسي ريس جيمس وبن تشيلويل بجانب فيل فودين لاعب مانشستر سيتي وكونور جالاجير لاعب كريستال بالاس وديكلان رايس لاعب وست هام يونايتد.

وأحرز جوتا هدفين خلال مباريات فريقه بشهر نوفمبر.

وبقت الجائزة في صفوف ليفربول، بعدما حصد النجم محمد صلاح في شهر أكتوبر.

وسجل صلاح خمسة أهداف في المباريات الأربعة التي خاضها في الدوري الإنجليزي خلال شهر أكتوبر.

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